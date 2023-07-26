Даллас порекомендовал Дончичу похудеть перед стартом нового сезона

Судя по всему, словенец прислушался к совету организации - больше никакого "Пончича".

Этим летом главная звезда Далласа Лука Дончич настроился на улучшение своей физической формы.

Временами 24-летний словенец в социальных сетях публикует свои тренировки. И то, как он выглядит сейчас, восхищает фанатов.

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Возможно, Дончич решил подготовиться к будущему чемпионату мира-2023. А возможно, его об этом попросила одна заинтересованная сторона.

Как сообщает The Athletic, неназванные "ключевые фигуры" Маверикс поговорили с Лукой и попросили его "снизить вес до оптимального".

Организация хочет, чтобы баскетболист был в своей лучшей форме перед стартом сезона-2023/24.

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В последние несколько лет словенскую суперзвезду часто критиковали за лишний вес, из-за чего он слабо проводил первую часть сезона, пока он приводил себя в форму.

В качестве примера приводится случай, когда Дончич после Олимпиады-2021 в Токио, где Словения заняла четвертое место, прибыл в тренировочный лагерь Далласа с весом 118 кг, что "немного" превышает его предпочтительный игровой вес 104 кг.

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