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"Это как вино": Дюрант просил НБА исключить марихуану из списка запрещенных веществ

Кевин добился своего и теперь игроков не будут наказывать за употребление данного растения.
Сегодня, 08:13
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

С подписанием нового Коллективного договора НБА исключила марихуану из списка запрещенных веществ. Одна звезда лиги этому очень рада.

В интервью во время конференции CNBC Game Plan суперзвезда Финикса Кевин Дюрант заявил, что он был одним из тех, кто убедил комиссара НБА Адама Сильвера снять запрет на это растение.

"На самом деле я звонил ему и выступал за то, чтобы он исключил марихуану из списка запрещенных веществ", - цитирует Кей Ди BasketNews.

"Я просто думал, что это становится явлением в стране и во всем мире, и что стигматизация, стоящая за этим, уже не такая негативная, как раньше. Это не влияет на вас каким-либо негативным образом. Я просто чувствовал, что это было подходящее время".

"Я просто наслаждаюсь этим растением, вот так просто", — сказал Дюрант о причинах, по которым он употребляет марихуану.

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На вопрос о том, как прошла встреча между ним и Сильвером, Дюрант был честен — главный человек НБА с самого начала знал, о чем пойдет разговор.

"Он почувствовал это, когда я вошел. Мне не нужно было много говорить. Он как бы понял, к чему все идет", — засмеялся игрок. "Это НБА. Честно говоря, все так делают. Сейчас это как вино".

Напомним, что в мае 2022 года Кевин Дюрант пришел под воздействием марихуаны на интервью к Дэвиду Леттерману, где впервые и произнес фразу "Марихуана как вино".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Финикс Санз

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