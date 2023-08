НБА обнародовала календарь предстоящего регулярного сезона

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала расписание всего будущего регулярного сезона-2023/24.

Так, новая регулярка начнется с того, что 24 октября новоиспеченный чемпион НБА Денвер на своем паркете встретится с Лейкерс. Вторым матчем вечера станет противостояние Голден Стэйт и Финикса.

The 78th NBA regular season will tip off on Tuesday, Oct. 24 with a TNT doubleheader:



🏀The @nuggets receive their championship rings before hosting the @Lakers in a Western Finals rematch.



🏀The @Suns visit the @warriors in team debuts for @RealDealBeal23 and @CP3. pic.twitter.com/ePnh9rPMI7