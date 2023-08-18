НБА обнародовала календарь предстоящего регулярного сезона

Пора отмечать в календаре даты, когда будут проходить самые интересные матчи.

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала расписание всего будущего регулярного сезона-2023/24.

Так, новая регулярка начнется с того, что 24 октября новоиспеченный чемпион НБА Денвер на своем паркете встретится с Лейкерс. Вторым матчем вечера станет противостояние Голден Стэйт и Финикса.

The 78th NBA regular season will tip off on Tuesday, Oct. 24 with a TNT doubleheader:



🏀The @nuggets receive their championship rings before hosting the @Lakers in a Western Finals rematch.



🏀The @Suns visit the @warriors in team debuts for @RealDealBeal23 and @CP3. pic.twitter.com/ePnh9rPMI7 — NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2023

Далее среди ключевых дат можно выделить 25 октября - свои дебюты в лиге должны совершить Чет Холмгрен, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, и Виктор Вембаньяма, который встретится с Далласом Луки Дончича.

На следующий день состоится дуэль команд с новыми тренерами: Филадельфия Ника Нерса сыграет с Милуоки Эдриана Гриффина.

В Рождество пройдут сразу пять матчей: Бакс - Никс, Уорриорз - Наггетс, Бостон - Лейкерс, Сиксерс - Майами и Маверикс - Санз.

The NBA on Christmas Day will feature five games, with ABC or ESPN televising each matchup.



Both networks will air @warriors at @nuggets and @celtics at @Lakers. pic.twitter.com/kUDurG47aR — NBA Communications (@NBAPR) August 17, 2023

В январе пройдет "Неделя дерби", состоящая из 11 поединков: Никс - Нетс и Лейкерс - Клипперс 23 января, ОКС - САС и Санз - Мавс 24 января, Селтикс - Хит и Сакраменто - ГСУ 25 января, Мавс - Атланта и Портленд - САС 26 января, и Хит - Никс, Сиксерс - Денвер и Лейкерс - ГСУ 27 января.

Не стоит также забывать, в этом году дебютирует внутрисезонный турнир, расписание которого стало доступным несколькими днями ранее. Первые матчи турнира пройдут 3 ноября.

В расписании НБА всего 80 игр для каждой команды, а не стандартные 82. Оставшиеся две игры будут решаться в зависимости от того, как пройдет внутрисезонный турнир.

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