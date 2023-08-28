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Баскетбол

Браун - первый действующий игрок НБА в истории, сыгравший на турнире BIG3

Звездный игрок Бостона поддержал известный проект.
Сегодня, 21:55
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Пока кто-то отдыхает, тренируется или играет на чемпионате мира, звезда Бостона Джейлен Браун принял участие в турнире BIG3.

Как сообщает The Athletic, 26-летний форвард стал первым в истории действующим игроком НБА, сыгравшем в этом турнире.

Браун сыграл за команду BIG, набрав 9 очков, 5 подборов и 2 ассиста. Его команда проиграла команде 3 со счетом 42:51.

По информации источника, Браун выступал в поддержку местной благотворительной организации London Youth.

BIG3 — американская баскетбольная лига, в которой участвуют бывшие игроки НБА в формате 3 на 3. Лига была создана рэпером и актёром Ice Cube и бизнесменом Джеффом Кватинецом.

Еще до начала матча Ice Cube выразил признательность Брауну, который поддержал его проект.

"Джейлен Браун — мой герой. Он делает громкое заявление, став первым действующим игроком НБА, сыгравшим в матче BIG3. Готовясь к завтрашнему Матчу всех звезд, он делает все, что в его силах, чтобы помочь лиге добиться успеха. Отдаю ему должное. Бесконечно благодарен".

Напомним, что этим летом Джейлен Браун подписал супермаксимальное продление с Бостоном - теперь форвард является обладателем самого крупного контракта в истории НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейлен Браун

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