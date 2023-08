Даллас отчислил из состава трехкратного чемпиона НБА

Даллас принял решение отчислить из состава центрового Джавейла МакГи, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Трехкратный чемпион НБА сможет подписать контракт с любой другой командой НБА после того, как он покинет рынок отказов.

The Dallas Mavericks have waived center JaVale McGee, sources tell @TheAthletic @Stadium. McGee will be free to sign with a new team once he clears waivers.