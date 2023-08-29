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Баскетбол

Даллас отчислил из состава трехкратного чемпиона НБА

Вскоре игрок будет доступен на рынке свободных агентов.
Вчера, 23:58
Джавейл МакГи / Getty Images
Джавейл МакГи / Getty Images

Даллас принял решение отчислить из состава центрового Джавейла МакГи, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Трехкратный чемпион НБА сможет подписать контракт с любой другой командой НБА после того, как он покинет рынок отказов.

МакГи присоединился к Маверикс прошлым летом, подписав однолетний контракт. Это был его второй период в команде из Техаса - ранее он уже выступал за нее в сезоне-2015/16.

В составе Голден Стэйт 35-летний центровой выиграл два титула чемпиона НБА (2017, 2018), а затем в 2020 году вместе с Лейкерс он выиграл свой третий чемпионский перстень.

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В прошлом сезоне Джавейл МакГи принял участие в 42 матчах регулярного сезона, в которых в среднем набирал 4,4 очка и 2,5 подбора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Джавейл МакГи

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