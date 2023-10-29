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Баскетбол

Новый лидер Портленда выбыл на полтора месяца из-за травмы

Сезон только начался, а травмы уже начали настигать игроков.
Вчера, 23:26
Анферни Саймонс / Getty Images
Анферни Саймонс / Getty Images

Защитник Портленда Анферни Саймонс не поможет своей команде в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, 24-летний баскетболист порвал связку большого пальца правой руки. После проведенной МРТ врачи диагностировали травму пальца., из-за которой он будет вынужден пропустить от четырех до шести недель. 

Саймонс травмировал палец в первом матче нового регулярного сезона, когда Трэйл Блэйзерс на выезде уступили Клипперс со счетом 111:123.

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В той игре Анферни Саймонс провел на площадке 27 минут, за которые он набрал линию из 18 очков, 2 подборов и 4 передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс

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