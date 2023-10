Лидер или эгоист: ЛаВин повторил историческое достижение Томпсона

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Чикаго съездил в гости к Детройту, где проиграл со счетом 102:118.

Лучшим игроком встречи стал защитник "быков" Зак ЛаВин, набравший 51 очко. Данное выступление стало историческим.

Как сообщает SportsCenter, ЛаВин стал лишь вторым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 50+ очков, не оформив при этом ни одной передачи.

Единственным баскетболистом, кто сделал подобное до игрока Чикаго, был Клэй Томпсон из Голден Стэйт.

Zach LaVine is the first player to score 50+ points and have 0 assists since Klay Thompson in 2018 😳



Klay hit an NBA-record 14 threes that game vs. the Bulls. pic.twitter.com/LNJbQQymSY