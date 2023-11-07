НБА: Бостон с Михайлюком уступил в овертайме Миннесоте, Сакраменто с Ленем проиграл Хьюстону

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 7 ноября, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 6 ноября

Индиана – Сан-Антонио 152:111 (44:28, 42:33, 33:26, 33:24)

Индиана: Халибертон (23 + 8 передач), Топпин (19), Тернер (15 + 11 подборов), Матурин (10), Б. Браун (7) – старт; Хилд (19), Несмит (15), Смит (9 + 7 подборов), Нембард (9 + 8 передач), Джексон (7), Шеппард (7), Нвора (6), Макконнелл (4), Уокер (2).

Сан-Антонио: К. Джонсон (16), Коллинз (14), Вембаньяма (13 + 10 подборов), Брэнэм (8), Сохан (6) – старт; Макдермотт (17), Бэсси (10), Осман (6), Мамукелашвили (5), Шэмпени (4), Барлоу (4), Джонс (4 + 8 передач), Уэсли (2), Грэм (2).

Филадельфия – Вашингтон 146:128 (33:24, 42:34, 45:40, 26:30)

Филадельфия: Эмбиид (48 + 11 подборов + 6 передач), Макси (22 + 11 передач), Харрис (18), Мелтон (14), Убре (3) – старт; Батюм (11), Ковингтон (7), Беверли (6), Рид (6), Хауз (3), М-с Моррис (3), Спрингер (2), Бамба (2), Коркмаз (1), Мартин (0).

Вашингтон: Кузма (28), Пул (23 + 6 передач), Авдия (16 + 6 передач), Гэффорд (12 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Джонс (12 + 6 передач) – старт; Кулибали (10), Роллинз (6 + 5 потерь), Гилл (5), Райт (4), Дэвис (4), Оморуйи (4), Кисперт (3), Галлинари (1), Мускала (0).

Орландо – Даллас 102:117 (33:27, 33:26, 17:33, 19:31)

Орландо: Банкеро (22 + 6 передач + 6 потерь), Ф. Вагнер (12), Саггс (10 + 7 передач), Блэк (8), Битадзе (7) – старт; Энтони (19), М. Вагнер (19), Хьюстан (3), Инглс (2).

Даллас: Дончич (29 + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21 + 10 передач), Г. Уильямс (13), Лайвли (10), Д. Джонс (5) – старт; Хардуэй (21), Пауэлл (7), Грин (6), Харди (5).

Детройт – Голден Стэйт 109:120 (26:31, 22:25, 34:27, 27:37)

Детройт: Каннингем (21 + 5 потерь), Хэйс (21 + 7 передач), Стюарт (17 + 11 подборов), Томпсон (16 + 7 подборов), Бэгли (10) – старт; Умуде (15), Сассер (7), Роден (2), Уайзмен (0).

Голден Стэйт: Карри (34), Томпсон (17), Луни (10), Др. Грин (6 + 9 подборов + 8 передач), Уиггинс (4) – старт; Пол (17 + 6 передач), Шарич (12), Куминга (10), Пэйтон II (6), Муди (4), Подземски (0), Джексон-Дэвис (0).

Бруклин – Милуоки 125:129 (32:29, 35:34, 27:33, 31:33)

Бруклин: Томас (45), Бриджес (31), Финни-Смит (7), Динуидди (3), Симмонс (2 + 15 подборов) – старт; Уокер (19), О'Нил (12 + 9 подборов), Шарп (4), Смит (2).

Милуоки: Я. Адетокумбо (36 + 12 подборов), Лиллард (21 + 7 передач), Миддлтон (15), Б. Лопес (4 + 7 подборов), Бизли (3) – старт; Краудер (15), Портис (11), Пэйн (11), Коннотон (10), Боучэмп (3).

Майами – Лейкерс 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)

Майами: Батлер (28 + 6 передач), Хирро (22 + 6 потерь), Адебайо (22 + 20 подборов + 10 передач), Лаури (5), Хайсмит (5) – старт; Д. Робинсон (12), Хакес (9), Ричардсон (3), Брайант (2).

Лейкерс: Джеймс (30 + 5 потерь), Ривз (23 + 10 подборов + 9 передач), Расселл (13 + 6 передач), Дэвис (9), Принс (9) – старт; Вуд (12), Реддиш (7), Кристи (4).

Нью-Йорк – Клипперс 111:97 (19:21, 23:25, 34:30, 35:21)

Нью-Йорк: Рэндл (27 + 10 подборов + 6 потерь), Барретт (26 + 5 потерь), Робинсон (13 + 15 подборов), Брансон (7 + 6 передач), Граймс (3) – старт; Дивинченцо (12), Харт (10 + 7 передач), Куикли (7), Хартенштайн (6).

Клипперс: Ленард (18), Харден (17 + 6 передач), Уэстбрук (17), Джордж (10 + 7 подборов), Зубац (8 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Пауэлл (14), Хайлэнд (5), Диабате (4), Пламли (2), Такер (2), Коффи (0), Браун (0).

Чикаго – Юта 130:113 (37:32, 29:20, 32:26, 32:35)

Чикаго: Лавин (24), Дерозан (21), Уайт (18 + 7 передач), Вучевич (10 + 8 подборов), Крэйг (3) – старт; Драммонд (12 + 7 подборов), Картер (12), Карузо (10), Уильямс (10), Досунму (8), Терри (2), Филлипс (0), Тэйлор (0).

Юта: Маркканен (29), Кесслер (15 + 15 подборов + 4 блок-шота), Коллинз (14), Кларксон (7 + 6 передач + 5 потерь), Хортон-Такер (5 + 5 потерь) – старт; Секстон (14), Олиник (13 + 7 подборов + 8 передач), Джордж (5), Данн (3), Шаманич (3), Агбаджи (3), Юртсевен (2), Фонтеккьо (0).

Оклахома-Сити – Атланта 126:117 (29:28, 29:22, 38:27, 30:40)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 8 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (21), Дорт (19 + 9 подборов), Холмгрен (16 + 12 подборов), Гидди (8 + 7 подборов) – старт; Джо (12), Джейлин Уильямс (6), Уоллес (6), Уиггинс (5), Дженг (3).

Атланта: Мюррэй (29 + 6 передач), Янг (22 + 11 передач + 7 потерь), Джонсон (13 + 12 подборов), Хантер (8), Капела (6 + 12 подборов) – старт; Богданович (17), Бей (15 + 8 подборов), Оконгву (7 + 14 подборов), Мэтьюз (0).

Миннесота – Бостон 114:109 OT (29:26, 23:29, 27:19, 22:27, 13:8)

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 3 минуты 51 секунду, не отличившись результативными действиями.

Миннесота: Эдвардс (38 + 9 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (20), Гобер (14 + 12 подборов), Конли (8), Таунс (7 + 10 подборов + 7 потерь) – старт; Рид (14), Александер-Уокер (8), Андерсон (3 + 6 передач), Маклафлин (2), Милтон (0).

Бостон: Тейтум (32 + 5 перехватов + 6 потерь), Браун (26 + 7 подборов), Порзингис (20), Холидэй (12 + 11 подборов + 6 передач), Хорфорд (3) – старт; Хаузер (11), Корнет (5), Стивенс (0), Притчард (0), Михайлюк (0).

Хьюстон – Сакраменто 122:97 (32:22, 35:20, 30:18, 25:37)

Украинец Алексей Лень отыграл 7 минут 34 секунды, сделав одну передачу и совершив три подбора и один блокшот.

Хьюстон: Грин (23), Шенгюн (17 + 8 подборов + 12 передач), Смит (13), Ванвлит (11), Брукс (9) – старт; А. Холидэй (13), Тэйт (8), Уитмор (7), Грин (6), Хинтон (6), Лэндейл (5), Сэмюэльс (4), Марьянович (0), Буллок (0).

Сакраменто: Хертер (13), Мюррэй (12), Сабонис (8 + 8 подборов), Митчелл (5), Барнс (3) – старт; Эллис (15), Макги (10), Джонс (10), Форд (5), Дуарте (5), Монк (5), Эдвардс (4), Везенков (2), Лень (0).

Денвер – Новый Орлеан 134:116 (25:27, 34:44, 40:21, 35:24)

Денвер: Йокич (35 + 14 подборов + 12 передач), Портер (22 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (15 + 7 передач), Гордон (15 + 12 подборов + 6 передач), Джексон (7) – старт; Стротер (21), Гиллеспи (6), К. Браун (6), Уотсон (4), Пикетт (3), Ки (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Новый Орлеан: Хоукинс (31 + 7 подборов), Ингрэм (22 + 5 потерь), Уильямсон (20 + 10 подборов + 9 передач), Валанчюнас (6 + 11 подборов), Джонс (4) – старт; Райан (17), Дэниэлс (9), Нэнс (5), Льюис (2), Зеллер (0).

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