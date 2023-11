НБА собирается изменить формат проведения драфта

Национальная баскетбольная ассоциация планирует в будущем изменить формат проведения драфта.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания лига провела встречу с генеральными менеджерами команд в среду, 8 ноября, во время которой стороны обсудили возможность продления проведения драфта до двух дней.

The concept has been increasingly discussed in recent meetings as team executives believe they could better utilize more time for both first and second rounds. https://t.co/t9Cwt2fJKr