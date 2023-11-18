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Баскетбол

Стало известно, сколько пропустит Лень из-за травмы

Украинец, скорее всего, не сыграет в текущем году.
Сегодня, 13:25
Алексей Лень (справа) / Getty Images
Алексей Лень (справа) / Getty Images

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень выбыл на длительный срок.

Как сообщает NBC Sport, спортсмен пропустит от 6 до 8 недель.

Напомним, Лень получил травму в матче с Кливлендом (132:120). У него растяжение связок голеностопного сустава средней степени тяжести.

В текущем сезоне Алексей сыграл 6 матчей, в среднем набирал 2,5 очка, 2,7 подбора и 0,8 передачи.

Ранее сообщалось, что новичок Финикса пропустит практически месяц из-за проблем со спиной.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Лень

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