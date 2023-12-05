Во время матча Сакраменто - Новый Орлеан на арене умер болельщик

В ночь на пятое декабря состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира НБА между Сакраменто и Новым Орлеаном (117:127).

Представители домашней команды сообщили, что на арене скончался болельщик во время поединка.

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30-летнему фанату понадобилась неотложная медицинская помощь, однако спасти его не удалось.

"Во время первой четверти матча Кингз - Пеликанс болельщику нашей арены требовалась неотложная медицинская помощь. Скорая помощь немедленно отреагировала и провела искусственное дыхание.

К сожалению, эти усилия не имели успеха, и он скончался. Организация выражает глубочайшие соболезнования семье и близким", - приводит заявление Сакраменто ESPN.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты внутрисезонного турнира НБА.

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