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Баскетбол

Даллас установил новый рекорд НБА в игре с Оклахомой

И даже этого не хватило, чтобы довести дело до победного конца.
Сегодня, 10:42
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Прошлой ночью в рамках регулярного сезона НБА в очной встрече сошлись Даллас и Оклахома.

На старте четвертой четверти Маверикс проигрывали -24, однако сумели организовать невероятный рывок 30:0, что стало новым рекордом всей лиги, сообщает ESPN.

Не последнюю роль в этом сыграл новоиспеченный отец Лука Дончич, набравший по итогам матча трипл-дабл из 36 очков, 15 подборов и 18 передач.

Предыдущий рекорд был установлен Кливлендом 6 декабря 2009 в игре против Милуоки (29:0).

Однако даже исторического достижения не хватило Маверикс, чтобы забрать победу. После этого рывка команда набрала всего три очка, в то время как Тандер отыграли шестиочковый дефицит и победили со счетом 120:126.

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Напомним, что владелец Даллас Маверикс Марк Кьюбан продал контрольный пакет акций организации за 3,5 миллиарда долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Оклахома-Сити Тандер

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