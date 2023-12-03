Даллас установил новый рекорд НБА в игре с Оклахомой

И даже этого не хватило, чтобы довести дело до победного конца.

Прошлой ночью в рамках регулярного сезона НБА в очной встрече сошлись Даллас и Оклахома.

На старте четвертой четверти Маверикс проигрывали -24, однако сумели организовать невероятный рывок 30:0, что стало новым рекордом всей лиги, сообщает ESPN.

Не последнюю роль в этом сыграл новоиспеченный отец Лука Дончич, набравший по итогам матча трипл-дабл из 36 очков, 15 подборов и 18 передач.

Предыдущий рекорд был установлен Кливлендом 6 декабря 2009 в игре против Милуоки (29:0).

Однако даже исторического достижения не хватило Маверикс, чтобы забрать победу. После этого рывка команда набрала всего три очка, в то время как Тандер отыграли шестиочковый дефицит и победили со счетом 120:126.

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Напомним, что владелец Даллас Маверикс Марк Кьюбан продал контрольный пакет акций организации за 3,5 миллиарда долларов.

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