НБА: Оклахома легко обыграла Денвер, Бостон не без проблем справился с Торонто

Сегодня в ночь с 29 на 30 декабря в НБА состоялось 10 матчей.

Среди поединков стоит выделить игру топ-команд западной конференции в лице Денвера и Оклахомы.

Вашингтон - Бруклин 110:104

Вашингтон: Кузма (26 + 8 подборов), Авдия (21 + 13 подборов + 6 передач), Джонс (12 + 6 передач), Пул (5), Гэффорд (4), Кисперт (15), Мускала (11), Шэмет (8), Кулибали (4), Райт (4).

Бруклин: Бриджес (19), Динуидди (17 + 8 подборов + 6 передач), К. Джонсон (16 + 7 подборов), Клэкстон (11 + 12 подборов), Финни-Смит (4 + 7 подборов), Томас (15), Шарп (10 + 9 подборов), О'Нил (7), Смит (5).

Орландо - Нью-Йорк 117:108

Орландо: Ф. Вагнер (32 + 9 подборов), Банкеро (29 + 10 подборов), Саггс (21 + 6 передач), Битадзе (13 + 7 подборов), Блэк (4), Энтони (9), М. Вагнер (7 + 11 подборов), Окики (2), Хьюстан (0).

Нью-Йорк: Рэндл (38 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Брансон (20 + 7 подборов + 8 передач), Барретт (19), Хартенштайн (7), Дивинченцо (2), Куикли (12), Харт (5), Граймс (3), Гибсон (2).

Атланта - Сакраменто 110 - 117

Атланта: Янг (24 + 9 передач), Мюррэй (18), Джонсон (16 + 15 подборов), Бей (15 + 7 подборов), Капела (12 + 12 подборов), Богданович (12), Оконгву (7), Мэтьюз (3), Миллс (3).

Сакраменто: Фокс (31 + 8 передач), Сабонис (25 + 10 подборов + 7 передач), Мюррэй (9), Хертер (7), Барнс (2), Лайлс (19), Монк (15 + 8 передач + 6 потерь), Дуарте (5), Лень (2), Митчелл (2).

Бостон - Торонто 120:118

Бостон: Браун (31 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Уайт (21 + 7 передач), Корнет (20 + 8 подборов), Холидэй (15), Хаузер (9 + 9 подборов), Притчард (9 + 6 передач), Кета (6), Михайлюк (5), Бэнтон (2), Бриссетт (2 + 7 подборов).

Торонто:Барнс (30 + 10 подборов), Сиакам (27), Ануноби (12), Пелтль (12 + 10 подборов), Трент (6), Шредер (15 + 9 передач), Макдэниэлс (13), Буше (3), Флинн (0), Портер (0), Ачиува (0).

Кливленд - Милуоки 111:119

Кливленд: Митчелл (34 + 9 передач), Аллен (30 + 12 подборов + 6 передач), Струс (12), Окоро (8), Уэйд (0), Портер (14), Леверт (6), Меррилл (3), Ньянг (2), Томпсон (2).

Милуоки:Я. Адетокумбо (34 + 16 подборов), Лиллард (31), Бизли (15), Миддлтон (13 + 11 передач), Б. Лопес (9 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Портис (9), Боучэмп (5), Коннотон (3), Джексон (0), Пэйн (0).

Хьюстон - Филадельфия 127:131

Хьюстон: Ванвлит (33 + 10 передач + 5 потерь), Грин (31), Шенгюн (28 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Грин (10), Тэйт (4), Исон (10 + 11 подборов), Лэндейл (6), А. Холидэй (4), Томпсон (1).

Филадельфия: Макси (42), Харрис (22 + 7 передач), Мелтон (15), Убре (13), Рид (7), М-с Моррис (14), Беверли (9), Ковингтон (7), Бамба (2), Хауз (0).

Денвер - Оклахома 93:119

Денвер: Йокич (19 + 10 подборов + 7 передач + 7 потерь), Уотсон (14), Портер (12), Дж. Мюррэй (9 + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Стротер (10), Джексон (8), Джордан (6 + 8 подборов), К. Браун (4), Ки (3), Дж. Холидэй (0), Пикетт (0), Ннаджи (0).

Оклахома: Гилджес-Александер (40), Холмгрен (24), Гидди (12 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (11 + 7 подборов + 9 передач), Дорт (4), Уиггинс (7), Джо (5), К. Уильямс (5), Уоллес (4), Уотерс (3), Мицич (2), Сарр (2), Джейлин Уильямс (0 + 8 подборов).

Финикс - Шарлотт 133:119

Финикс: Букер (35 + 7 передач), Нуркич (24 + 15 подборов), Дюрэнт (21 + 11 передач), Аллен (16), Бил (6 + 7 передач), Гордон (21), Мету (9 + 7 подборов), С. Ли (1), Гудвин (0), Азубуйке (0).

Шарлотт: Розир (42 + 8 передач), Миллер (20), Бриджес (11 + 7 подборов + 6 передач), Ричардс (6), Макгауэнс (4), Коди Мартин (13), Вашингтон (13), Смит (10), Смит (0 + 6 передач).

Портленд - Сан-Антонио 134:128

Портленд: Брогдон (27 + 7 передач), Грант (27), Хендерсон (22 + 7 подборов + 12 передач), Камара (13 + 11 подборов), Браун (0), Уокер (25 + 8 подборов), Мэйс (11), Тайбулл (7), Баджи (2).

Сан-Антонио: Васселл (22), Коллинз (17), Брэнэм (11), Шэмпени (7), Сохан (2), К. Джонсон (29 + 7 передач), Макдермотт (18), Джонс (14 + 9 подборов), Осман (4), Барлоу (2), Мамукелашвили (2).

Клипперс - Мемфис 117:106

Клипперс: Джордж (23 + 7 підбирань), Гарден (16 + 13 передач + 5 втрат), Зубац (15 + 20 підбирань), Коффі (13), Менн (11), Вестбрук (14 + 6 передач), Пауелл (13), Браун (7), Тайс (5).

Мемфис: Смарт (22), Джарен Джексон (22), Морэнт (19 + 10 передач), Бэйн (18 + 7 подборов), Бийомбо (2), Альдама (12), В. Уильямс (5), Родди (4), Тиллман (2), З. Уильямс (0).

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