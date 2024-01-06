НБА: Бостон с Михайлюком разобрался с Ютой, Сакраменто без Леня победил Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 6 января, состоялись 14 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 5 января

Бостон – Юта 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)

Бостон: Тейтум (30 + 9 подборов), Порзингис (19), Холидэй (14), Браун (13), Уайт (10 + 7 подборов) – старт; Хаузер (13), Притчард (7), Бриссетт (6), Бэнтон (5), Стивенс (4), Михайлюк (3), Корнет (2 + 7 подборов), Кета (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 14 минут 50 секунд, за которые набрал три очка, совершил три подбора и сделал одну передачу.

Юта: Маркканен (17), Секстон (13), Коллинз (12 + 11 подборов), Фонтеккьо (7), Данн (2) – старт; Джордж (12), Хортон-Такер (11), Олиник (6), Шаманич (6), Агбаджи (5), Кесслер (4 + 7 подборов), Кларксон (2), Юртсевен (0 + 7 подборов).

Индиана – Атланта 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)

Индиана: Тернер (27), Б. Браун (17), Несмит (15), Смит (11), Халибертон (10 + 8 подборов + 18 передач) – старт; Матурин (18), Хилд (11), Макконнелл (10 + 10 передач), Топпин (9), Уокер (8), Нвора (7), Шеппард (3), Джексон (2), Джонсон (2).

Атланта: Мюррэй (30), Янг (13 + 6 передач), Джонсон (12 + 8 подборов), Капела (9 + 7 подборов), Бей (9) – старт; Богданович (16), Фернанду (6), Мэтьюз (6), Форрест (6), Оконгву (3), Ланди (3), Гриффин (3).

Кливленд – Вашингтон 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)

Кливленд: Митчелл (26), Аллен (12 + 12 подборов), Струс (9), Окоро (8), Уэйд (6) – старт; Ньянг (14 + 9 подборов), Леверт (11 + 11 передач), Меррилл (11), Томпсон (8), Портер (7 + 5 потерь), Джонс (2).

Вашингтон: Джонс (16), Авдия (13), Кузма (9 + 7 потерь), Гэффорд (4), Пул (2) – старт; Кулибали (15 + 7 подборов), Кисперт (13), Оморуйи (8), Райт (7 + 5 перехватов), Батлер (2), Гилл (1), Дэвис (0), Мускала (0).

Бруклин – Оклахома-Сити 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)

Бруклин: Динуидди (23), Клэкстон (23 + 13 подборов), Бриджес (17 + 8 подборов), Финни-Смит (9), К. Джонсон (9) – старт; Томас (19), Смит (13 + 12 подборов + 7 передач), Шарп (6), О'Нил (5 + 5 потерь), Уокер (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 9 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (17), Гидди (13 + 8 подборов), Дорт (12) – старт; Уоллес (8), Мицич (6), Джо (3), Уиггинс (2), Бертанс (0), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0), Уотерс (0).

Филадельфия – Нью-Йорк 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)

Филадельфия: Эмбиид (30 + 10 подборов + 6 потерь), Макси (27 + 9 передач), Убре (15 + 7 подборов), Харрис (5), Батюм (0) – старт; Рид (6), Спрингер (3), Хауз (2), Бамба (2), Беверли (2), Мартин (0), М-с Моррис (0).

Нью-Йорк: Брансон (29), Хартенштайн (17), Дивинченцо (14), Ануноби (11), Рэндл (8 + 7 подборов) – старт; Граймс (19 + 8 подборов), Макбрайд (15), Харт (10 + 15 подборов + 6 передач), Ачиува (5), Симс (0), Флинн (0), Арчидиаконо (0).

Чикаго – Шарлотт 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)

Чикаго: Уайт (22 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Дерозан (17 + 6 передач), Досунму (12), Терри (8), Драммонд (7 + 10 подборов) – старт; Лавин (15), Вучевич (11 + 7 подборов), Картер (7), Тэйлор (5).

Шарлотт: Бриджес (28), Розир (15 + 7 передач), Коди Мартин (13), Миллер (9), Ричардс (4 + 12 подборов) – старт; Смит (10), Смит (6), Менса (4), Тор (2), Макгауэнс (0), Вашингтон (0).

Новый Орлеан – Клипперс 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)

Новый Орлеан: Валанчюнас (13 + 11 подборов), Макколлум (12), Ингрэм (12), Уильямсон (12), Джонс (9) – старт; Хоукинс (13), Маршалл (9), Нэнс (7), Мерфи (3), Дэниэлс (2), Альварадо (2), Зеллер (1).

Клипперс: Джордж (24 + 7 подборов), Ленард (19 + 9 подборов), Зубац (15 + 8 подборов), Харден (8 + 13 передач), Мэнн (8) – старт; Пауэлл (13), Пламли (8), Уэстбрук (8), Коффи (4), Бостон (2), Тайс (2), Хайлэнд (0), Браун (0).

Хьюстон – Миннесота 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)

Хьюстон: Грин (20), Шенгюн (19), Смит (16 + 9 подборов), Ванвлит (7 + 8 передач), Тэйт (0) – старт; Уитмор (11), Томпсон (6), А. Холидэй (5), Буллок (5), Грин (4), Марьянович (2), Лэндейл (0).

Миннесота: Эдвардс (24 + 5 потерь), Таунс (22 + 8 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (16), Гобер (13 + 12 подборов), Конли (8) – старт; Рид (16 + 7 подборов), Александер-Уокер (11), Маклафлин (3), Браун (3), Майнотт (2), Андерсон (2 + 7 подборов), Гарза (2), Мур (0), Милтон (0).

Даллас – Портленд 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)

Даллас: Ирвинг (24 + 9 подборов), Харди (19 + 9 подборов + 9 передач), Грин (14), Д. Джонс (12), Пауэлл (6 + 9 подборов) – старт; Хардуэй (19), Лоусон (14), Сет Карри (9), Проспер (8), Уильямс (7), Браун (7).

Портленд: Грант (18), Хендерсон (17 + 10 передач), Рит (16 + 7 подборов), Камара (10 + 7 подборов), Саймонс (6) – старт; Шарп (15), Мюррэй (10), Рупер (7), Брогдон (4), Баджи (0), Тайбулл (0).

Денвер – Орландо 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)

Денвер: Йокич (29 + 8 передач), Портер (22), Дж. Мюррэй (20 + 7 подборов + 9 передач), Гордон (16 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Джексон (11), К. Браун (6), Уотсон (4), Ки (3), Ннаджи (3), Дж. Холидэй (0).

Орландо: Банкеро (32 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Саггс (27), М. Вагнер (19 + 11 подборов), Окики (3 + 7 подборов), Блэк (0) – старт; Энтони (23), Хьюстан (8), Скофилд (5), Куин (5).

Финикс – Майами 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)

Финикс: Аллен (31), Бил (25 + 8 подборов + 9 передач), Букер (20 + 10 передач), Мету (7), Нуркич (6 + 9 подборов) – старт; Юбэнкс (11), Окоги (7), Бол (4), Ватанабе (2), Гудвин (0), Бэйтс-Диоп (0), С. Ли (0).

Майами: Адебайо (28 + 11 подборов), Хакес (10), Хирро (9 + 6 передач), Лаури (6), Йович (3) – старт; Лав (20 + 7 подборов), Ричардсон (10 + 8 подборов + 7 передач), Кэйн (7), Д. Робинсон (4), Хэмптон (0), Суайдер (0), Брайант (0).

Сакраменто – Торонто 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)

Сакраменто: Фокс (24), Сабонис (24 + 15 подборов + 11 передач + 6 потерь), Мюррэй (18 + 12 подборов), Барнс (16), Дуарте (10) – старт; Монк (15 + 9 передач), Лайлс (12), Митчелл (7), Макги (6), Хертер (3).

Торонто: Куикли (20 + 8 передач), Барнс (20 + 6 передач + 5 потерь), Сиакам (18 + 9 передач), Барретт (14), Пелтль (14) – старт; Шредер (18), Буше (14 + 9 подборов), Портер (10), Макдэниэлс (2).

Лейкерс – Мемфис 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)

Лейкерс: Джеймс (32 + 7 передач + 5 перехватов), Дэвис (31), Ривз (19 + 7 подборов + 12 передач), Принс (10), Реддиш (8) – старт; Вуд (11), Кристи (2), Вандербилт (0).

Мемфис: Джарен Джексон (31 + 9 подборов), Смарт (29), Бэйн (24 + 13 передач), Морэнт (21 + 7 подборов + 7 передач), Бийомбо (6 + 10 подборов) – старт; З. Уильямс (15), Тиллман (1), Родди (0), Кеннард (0), Альдама (0).

Голден Стэйт – Детройт 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)

Голден Стэйт: Карри (26), Томпсон (19), Куминга (11), Пол (8), Луни (4) – старт; Шарич (17), Подземски (11), Джексон-Дэвис (11 + 9 подборов), Джозеф (3), Уиггинс (3), Муди (0).

Детройт: Каннингем (30), Дюрен (13 + 12 подборов), Айви (12), Богданович (12), Ливерс (5) – старт; Нокс (18), Беркс (13), Уайзмен (4), Томпсон (2), Хэйс (0), Сассер (0).

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