НБА продолжит проводить внутрисезонный турнир, но с некоторыми изменениями

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что внутрисезонный турнир "без сомнения" вернется в следующем сезоне, но с некоторыми неуказанными изменениями, сообщает ESPN.

Также считается, что лига продолжит проводить некоторые матчи регулярного сезона в Париже.

Сильвер затронул обе эти темы в вопросе о расписании сезона-2024/25 до того, как Бруклин и Кливленд (102:111) встретились в столице Франции, где прошел уже третий матч НБА в этом сезоне.

Напомним, что внутрисезонный турнир завершился в декабре победой Лейкерс, которые в финале одолели Индиану, став дебютными обладателями кубка и щедрых призовых - каждый игрок и тренер "озерников" получил по 500 тысяч долларов.

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Турнир был хорошо принят командами и болельщиками, что отобразилось в телевизионных рейтингах матчей.

Сильвер сказал, что президенты команд недавно встретились и обсудили потенциальные изменения, в том числе внешний вид площадок и название самого события.

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