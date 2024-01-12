Разгром Портленда Оклахомой - пятый самый крупный в истории НБА

Рекорд же состоялся также при участии Тандер, но уже в качестве неудачника.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Оклахома на своем паркете разгромила Портленд со счетом 139:77.

Как сообщает ESPN, это был пятый самый крупный разгром в истории НБА - Тандер перебросали своего оппонента на 62 очка.

ОКС также обновили личный рекорд - ранее их самая крупная победа была организована при 45-очковой разнице. Причем это произошло дважды по ходу одного и того же сезона (2012/13).

Стоит отметить, что рекорд был установлен также при участии Оклахомы, но в этот раз она была на стороне проигравшей команды: 2 декабря 2021 года Тандер были разгромлены Мемфисом (73 очка).

Напомним, что ранее главный тренер Майами Эрик Споэльстра подписал новый контракт, который стал рекордным для США.

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