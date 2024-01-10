Споэльстра подписал восьмилетнее щедрое продление с Майами

Наставник Хит поставил свою подпись под историческим соглашением для тренеров США.

Главный тренер Майами Эрик Споэльстра согласился на восьмилетнее продление контракта на сумму более 120 миллионов долларов, сообщает ESPN. Эта сделка стала самой крупной для тренеров в истории США.

По заработку за год Споэльстра теперь уступает лишь Греггу Поповичу, который получает 19 миллионов долларов в год по трехлетнему контракту с Сан-Антонио.

Эрик Споэльстра работает в Майами с 1995 года, тогда он присоединился к организации в качестве видеокоординатора по руководством Пэта Райли. За последующие 13 лет он поднялся по карьерной лестнице, став ассистентом Райли.

В 2008 году, когда Райли ушел с поста тренера, именно Споэльстра возглавил Хит. Впоследствии он стал двукратным чемпионом НБА, став одним из 14 тренеров в истории лиги, выигравших два титула.

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По длительности работы с одной франшизой 53-летний наставник уступает только Поповичу. К тому же он занимает третье место после Поповича и тренера Индианы Рика Карлайла среди действующих тренеров по количеству побед (725).

Эти 725 побед поставили Споэльстру на 19-е место в истории НБА среди всех тренеров. Он пятый за всю историю со 109 победами в плей-офф, уступая только Поповичу среди действующих тренеров.

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