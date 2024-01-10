Споэльстра подписал восьмилетнее щедрое продление с Майами
Главный тренер Майами Эрик Споэльстра согласился на восьмилетнее продление контракта на сумму более 120 миллионов долларов, сообщает ESPN. Эта сделка стала самой крупной для тренеров в истории США.
По заработку за год Споэльстра теперь уступает лишь Греггу Поповичу, который получает 19 миллионов долларов в год по трехлетнему контракту с Сан-Антонио.
Эрик Споэльстра работает в Майами с 1995 года, тогда он присоединился к организации в качестве видеокоординатора по руководством Пэта Райли. За последующие 13 лет он поднялся по карьерной лестнице, став ассистентом Райли.
В 2008 году, когда Райли ушел с поста тренера, именно Споэльстра возглавил Хит. Впоследствии он стал двукратным чемпионом НБА, став одним из 14 тренеров в истории лиги, выигравших два титула.
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По длительности работы с одной франшизой 53-летний наставник уступает только Поповичу. К тому же он занимает третье место после Поповича и тренера Индианы Рика Карлайла среди действующих тренеров по количеству побед (725).
Эти 725 побед поставили Споэльстру на 19-е место в истории НБА среди всех тренеров. Он пятый за всю историю со 109 победами в плей-офф, уступая только Поповичу среди действующих тренеров.
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