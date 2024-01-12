НБА: Бостон Михайлюка разгромно проиграл Милуоки, Финикс обыграл Лейкерс

В ночь на пятницу, 12 января, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Милуоки. Он он набрал девять очков, сделал один подбор и совершил одну передачу.

Результаты матчей НБА за 11 января

Кливленд – Бруклин 111:102 (26:16, 28:18, 24:26, 33:42)

Кливленд: Митчелл (45 + 12 подборов + 6 передач + 7 потерь), Аллен (12 + 12 подборов + 4 блок-шота), Окоро (12), Уэйд (4), Струс (0) – старт; Леверт (21), Ньянг (10), Меррилл (6 + 9 подборов),Томпсон (1).

Бруклин: Бриджес (26), Клэкстон (13 + 11 подборов), К. Джонсон (3),Динуидди (2), Финни-Смит (0) – старт; Томас (26), Уокер (20),Уотфорд (8), Смит (2), Джайлз (2), О'Нил (0).

Милуоки – Бостон 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32)

Милуоки: Адетокумбо (24 + 12 подборов + 6 передач), Лиллард (21),Бизли (16), Б. Лопес (15), Миддлтон (5 + 7 передач) – старт; Портис (28 + 12 подборов), Грин (9), Пэйн (7), Т. Адетокумбо (6),Ливингстон (2), Коннотон (2), Джексон (0), Боучэмп (0).

Бостон: Браун (10), Тейтум (7), Холидэй (6), Порзингис (6), Уайт (2) – старт; Притчард (21), Хаузер (15), Бриссетт (13), Михайлюк (9),Стивенс (5), Бэнтон (4), Кета (4), Корнет (0).

Оклахома-Сити – Портленд 139:77 (36:24, 39:15, 43:17, 21:21)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (21 + 7 подборов),Холмгрен (19), Гидди (13 + 10 подборов + 12 передач), Дорт(11) – старт; Мэнн (11 + 7 подборов), Дженг (9), Джейлин Уильямс (6), Уотерс (6), Джонсон (4), Уоллес (4), Мицич (2), К. Уильямс (2), Уиггинс (0), Джо (0).

Портленд: Саймонс (14), Хендерсон (13), Грант (9), Рит (8 + 7 подборов),Камара (6) – старт; Мюррэй (9), Шарп (7), Минайя (4), Тайбулл(4), Рупер (3), Баджи (0).

Даллас – Нью-Йорк 128:124 (44:26, 30:29, 27:31, 27:38)

Даллас: Ирвинг (44 + 10 передач + 5 потерь), Хардуэй (32), Грин (18), Д. Джонс (9), Пауэлл (4 + 9 подборов) – старт; Г. Уильямс (11),Харди (8), М-ф Моррис (2), Сет Карри (0).

Нью-Йорк: Рэндл (32), Брансон (30 + 8 передач), Дивинченцо (19), Ануноби(10), Хартенштайн (8 + 15 подборов) – старт; Граймс (9), Ачиува(7), Макбрайд (5), Харт (4).

Лейкерс – Финикс 109:127 (25:36, 27:30, 26:39, 31:22)

Лейкерс: Ривз (13 + 6 передач), Дэвис (13), Принс (11), Джеймс (10 + 9 передач), Реддиш (0) – старт; Расселл (19 + 6 передач), Кристи(14 + 7 подборов), Мэйс (12), Вандербилт (6 + 9 подборов), Хэйс(6), Уиндлер (3), Худ-Шифино (2).

Финикс: Бил (37 + 7 подборов), Букер (31), Дюрэнт (18), Нуркич (9 + 11 подборов), Аллен (5) – старт; Бол (6), Окоги (5), Гордон (5), Мету(4), Литтл (3), Бэйтс-Диоп (2), Азубуйке (2), Гудвин (0), Ватанабе (0).

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