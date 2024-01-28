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НБА: Лейкерс во втором овертайме одолели Голден Стэйт, Бостон с Михайлюком проиграл Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:40
Лейкерс победили Голден Стэйт / Getty Images
Лейкерс победили Голден Стэйт / Getty Images

В ночь на воскресенье, 28 января, состоялись десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 27 января

Детройт – Вашингтон 104:118 (33:36, 30:25, 22:26, 19:31)

Детройт: Богданович (30), Каннингем (20 + 12 передач + 7 потерь), Стюарт (11 + 7 подборов), Айви (10), Дюрен (10 + 18 подборов) – старт; Беркс (8), Томпсон (8), Нокс (4), Хэйс (2), Моррис (1), Мускала (0).

Вашингтон: Кузма (30), Пул (17), Гэффорд (15 + 13 подборов), Джонс (12 + 9 передач), Авдия (10) – старт; Бэгли (13 + 8 подборов), Кулибали (8 + 7 подборов), Кисперт (8), Шэмет (3), Райт (2).

Нью-Йорк – Майами 125:109 (27:30, 34:21, 28:35, 36:23)

Нью-Йорк: Брансон (32 + 8 передач), Рэндл (19 + 9 подборов), Ануноби (19), Дивинченцо (11), Хартенштайн (4) – старт; Харт (14 + 9 подборов), Граймс (12), Макбрайд (9), Ачиува (4 + 10 подборов), Симс (1), Флинн (0), Арчидиаконо (0).

Майами: Батлер (28 + 8 подборов), Хирро (18), Адебайо (12 + 13 подборов), Розир (10 + 7 передач), Хайсмит (8) – старт; Д. Робинсон (19), Калеб Мартин (6), Хакес (6), Лав (2), Йович (0), О. Робинсон (0).

Денвер – Филадельфия 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)

Денвер: Йокич (26 + 16 подборов + 7 передач), Дж. Мюррэй (23 + 7 передач), Портер (20 + 8 подборов), Гордон (18), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Уотсон (9), Джексон (3), Джордан (2), К. Браун (2).

Филадельфия: Рид (30 + 13 подборов), Убре (25), Беверли (17 + 11 передач), М-с Моррис (17), Батюм (0) – старт; Мартин (7), Хауз (6), Коркмаз (3), Спрингер (0).

Бруклин – Хьюстон 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)

Бруклин: Томас (37 + 5 потерь), Финни-Смит (19 + 7 подборов), Бриджес (19), Динуидди (10 + 9 передач), Клэкстон (10 + 13 подборов) – старт; О'Нил (6), Смит (5), Уокер (0), Джайлз (0).

Хьюстон: Грин (19 + 10 подборов), Брукс (19), Шенгюн (15 + 11 подборов), Ванвлит (13 + 8 передач), Грин (2) – старт; Уитмор (19 + 9 подборов), А. Холидэй (6), Тэйт (6), Томпсон (5), Лэндейл (0).

Бостон – Клипперс 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)

Бостон: Тейтум (21 + 11 подборов), Браун (8), Холидэй (7), Уайт (2), Хорфорд (0) – старт; Притчард (12), Корнет (11), Стивенс (8), Кета (8), Михайлюк (6), Хаузер (6), Бриссетт (5), Бэнтон (2).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 7 минут 46 секунд, записав на свой счет шесть очков, один подбор, одну передачу и один перехват.

Клипперс: Ленард (26 + 7 подборов), Джордж (17), Мэнн (14), Харден (9 + 8 подборов + 7 передач), Пламли (8 + 7 подборов) – старт; Тайс (18 + 7 подборов), Коффи (10), Пауэлл (4), Уэстбрук (4), Бостон (3), Хайлэнд (2), Браун (0).

Шарлотт – Юта 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)

Шарлотт: Ричардс (26 + 13 подборов + 4 блок-шота), Бриджес (21 + 9 подборов + 6 передач), Миллер (12), Коди Мартин (9 + 7 подборов + 6 передач), Смит (0 + 12 передач) – старт; Вашингтон (43), Тор (5), Блэк (3), Смит (3).

Юта: Маркканен (33 + 12 подборов), Секстон (24 + 13 передач), Коллинз (20 + 10 подборов), Данн (7 + 6 передач), Фонтеккьо (5) – старт; Кларксон (14), Джордж (10), Кесслер (10), Олиник (6 + 9 подборов + 8 передач), Агбаджи (5).

Милуоки – Новый Орлеан 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30)

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 12 подборов), Лиллард (26 + 9 передач), Б. Лопес (24), Бизли (8), Краудер (5) – старт; Портис (20 + 7 подборов), Пэйн (11), Боучэмп (6), Коннотон (5), Джексон (3), Грин (3), Ливингстон (0), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (26), Уильямсон (23 + 5 потерь), Валанчюнас (13 + 10 подборов + 6 передач), Джонс (9), Макколлум (7) – старт; Нэнс (10), Робинсон-Эрл (8), Хоукинс (8 + 7 подборов), Маршалл (8), Альварадо (4), Зеллер (1), Дэниэлс (0), Лидделл (0).

Сан-Антонио – Миннесота 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)

Сан-Антонио: Васселл (25), Вембаньяма (23 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Сохан (13), Джонс (12 + 11 передач), Шэмпени (4) – старт; К. Джонсон (14 + 7 подборов), Макдермотт (9), Барлоу (9), Уэсли (2), Осман (2).

Миннесота: Эдвардс (32 + 12 передач), Таунс (19), Гобер (19 + 7 подборов), Александер-Уокер (11 + 7 передач), Макдэниэлс (7) – старт; Рид (13), Милтон (7), Андерсон (4), Маклафлин (0).

Голден Стэйт – Лейкерс 144:145 OT (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 12:12, 14:15)

Голден Стэйт: Карри (46 + 7 передач), Томпсон (24), Уиггинс (22), Куминга (22 + 9 подборов), Др. Грин (8 + 14 подборов + 11 передач) – старт; Подземски (10 + 7 подборов), Шарич (5), Джексон-Дэвис (4), Джозеф (3), Луни (0).

Лейкерс: Джеймс (36 + 20 подборов + 12 передач), Дэвис (29 + 13 подборов + 4 блок-шота), Расселл (28), Ривз (17 + 6 передач + 5 потерь), Принс (0) – старт; Вандербилт (14 + 9 подборов), Хатимура (11), Вуд (8), Кристи (2).

Даллас – Сакраменто 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)

Даллас: Дончич (28 + 10 подборов + 17 передач), Г. Уильямс (27 + 8 подборов), Лайвли (13 + 9 подборов), Грин (11), Харди (3 + 7 передач) – старт; Хардуэй (19), Сет Карри (7), Клебер (5), Лоусон (2), Холмс (0).

Сакраменто: Фокс (34), Барнс (20), Хертер (18), Сабонис (17 + 11 подборов + 6 потерь), Мюррэй (15) – старт; Монк (9 + 6 передач), Макги (6), Лайлс (1), Митчелл (0), Эдвардс (0).

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