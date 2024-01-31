iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Тренер Далласа: Дончич уже лучше Новицки, он в мире Джордана, ЛеБрона и Коби

Возможно, человек, который выиграл вместе с немцем для Маверикс чемпионство 2011 года, что-то знает.
Сегодня, 13:56
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

За свою игровую и тренерскую карьеры Джейсон Кидд видел много выдающихся талантов, чтобы заявить что-то громкое о своем подопечном в лице Луки Дончича.

Главный тренер Далласа считает, что словенская звезда уже может считаться лучшим игроком в истории франшизы, несмотря на то, что за нее выступала такая личность, как Дирк Новицки.

"Он лучше Дирка. Он в мире Эм Джея (Майкла Джордана), лучший из всех, кто когда-либо делал это, как ЛеБрон Джеймс и Коби Брайант", - цитирует тренера ESPN.

"Так что стоит просто ценить то, что делает этот юноша в возрасте 24 лет, ведь Даллас такого никогда не видел".

"Я сказал это про себя: он лучше Дирка. Он делает то, что Дирк никогда не смог бы сделать, и теперь у него есть возможность собрать вокруг себя нужных людей, чтобы наконец выиграть чемпионство".

Читай также: Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт

Напомним, что в недавней игре против Атланты Лука Дончич набрал 73 очка, что позволило ему побить несколько личных и командных рекордов, а также отличиться в истории НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Майкл Джордан Даллас Маверикс Джейсон Кидд Дирк Новицки Лука Дончич

Статьи по теме

Дончич выдал четвертое по результативности выступление в истории НБА Дончич выдал четвертое по результативности выступление в истории НБА
НБА: 73 очка Дончича помогли Далласу победить Атланту, Милуоки уступил Кливленду НБА: 73 очка Дончича помогли Далласу победить Атланту, Милуоки уступил Кливленду
Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча
Динамо Шовковского vs Пахтакор Шацких: разгромная победа киевлян в обзоре товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Формула 115:20
Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре
Бокс15:18
Бокс: расписание боев
Другие15:03
Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс: прогноз на Супербоул-2024
Европа14:49
VBET Foundation работает в Украине над реализацией гуманитарных проектов
14:45
Чемпионат мира по снукеру среди юниоров: половина украинцев прошли в плей-офф
Европа13:57
Атлетико подписал контракт с бразильским ветераном
НБА13:56
Тренер Далласа: Дончич уже лучше Новицки, он в мире Джордана, ЛеБрона и Коби
Европа13:12
Аутсайдер АПЛ подпишет игрока дортмундской Боруссии
Европа13:04
Бавария заинтересована в трансфере бывшего вингера Тоттенхэма
Украина12:37
Заря сумела отыграться с 0:2 в товарищеском матче с Ягеллонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK