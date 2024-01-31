Тренер Далласа: Дончич уже лучше Новицки, он в мире Джордана, ЛеБрона и Коби

Возможно, человек, который выиграл вместе с немцем для Маверикс чемпионство 2011 года, что-то знает.

За свою игровую и тренерскую карьеры Джейсон Кидд видел много выдающихся талантов, чтобы заявить что-то громкое о своем подопечном в лице Луки Дончича.

Главный тренер Далласа считает, что словенская звезда уже может считаться лучшим игроком в истории франшизы, несмотря на то, что за нее выступала такая личность, как Дирк Новицки.

"Он лучше Дирка. Он в мире Эм Джея (Майкла Джордана), лучший из всех, кто когда-либо делал это, как ЛеБрон Джеймс и Коби Брайант", - цитирует тренера ESPN.

"Так что стоит просто ценить то, что делает этот юноша в возрасте 24 лет, ведь Даллас такого никогда не видел".

"Я сказал это про себя: он лучше Дирка. Он делает то, что Дирк никогда не смог бы сделать, и теперь у него есть возможность собрать вокруг себя нужных людей, чтобы наконец выиграть чемпионство".

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Напомним, что в недавней игре против Атланты Лука Дончич набрал 73 очка, что позволило ему побить несколько личных и командных рекордов, а также отличиться в истории НБА.

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