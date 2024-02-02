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Баскетбол

"Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему

Джоэл Эмбиид рассказал о своих футбольных предпочтениях.
Сегодня, 16:40
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Центровой Филадельфии Сиксерс Джоэл Эмбиид рассказал, что в футболе болеет за мадридский Реал.

Любимым же футболистом звезды НБА является бывший игрок и главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

"Реал Мадрид - моя любимая команда. Почему? "Галактикос", Зидан - моя любовь на всю жизнь. Я всегда был влюблен в историю клуба.

Знаете, есть что-то в этой футболке, Сантьяго Бернабеу, это просто другое. Это делает тебя таким страстным болельщиком", - приводит слова баскетболиста Madrid Zone со ссылкой на подкаст Men in Blazers.

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Сейчас, по словам Эмбиида, в составе Реала он восхищается Джудом Беллингемом.

"Он настолько хорош. Я наблюдал за ним еще в Боруссии Дортмунд. Я не думал, что он настолько хорош в качестве бомбардира. Он всегда оказывается в правильных местах. В этом плане он похож на бразильца Роналдо. Это сложно объяснить, я смотрю каждую игру Реала, пытаясь понять, почему он так хорош", - сказал лидер Филадельфии.

Ранее сообщалось, что Эмбиид травмировал колено в матче с Голден Стэйт.

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