iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Претендент на MVP пропустит Матч Звезд и может больше не сыграть в сезоне

Джоэл Эмбиид травмировал колено.
Сегодня, 14:56
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Звезда Филадельфии и текущий MVP лиги Джоэл Эмбиид пройдет процедуру лечения мениска левого колена, пишет ESPN.

Баскетболист получил повреждение во время матча против Голден Стейт и был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти.

После обследования врачи заявили, что Эмбииду нужно срочно лечить мениск, как долго это займет точно неизвестно, но игрок пропустит Матч Звезд и может уже не сыграть в этом сезоне.

Напомним, что за свою карьеру 29-летний Джоэл травмировал оба колена: в 2016-17  и 2021 году. 

Кроме того Эмбиид не сможет претендовать на индивидуальные награды в конце сезона, ведь, скорее всего, он не сыграет 65 матчей.

Ранее также сообщалось, что командой Востока будет руководить Док Риверс

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоэл Эмбиид

Статьи по теме

Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене
"Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему "Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему
Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт
Эмбиид гонится за рекордной серией Абдул-Джаббара Эмбиид гонится за рекордной серией Абдул-Джаббара
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Бокс16:05
Назван следующий соперник Джошуа, если он победит Нганну
Европа15:48
Эпидемия травм заставила Реал задуматься о покупке защитника
Теннис15:44
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
Формула 115:32
Глава Ред Булл находится под следствием после обвинений в неподобающем поведении
Теннис15:22
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
НБА14:56
Претендент на MVP пропустит Матч Звезд и может больше не сыграть в сезоне
Олимпийские виды14:55
Украина на чемпионате мира по водным видам спорта: Лискун не смогла выйти в финал
Европа14:50
Легенда Арсенала и Челси верит в успех Алонсо в Ливерпуле
Другие страны14:25
Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себе новый клуб
Бокс14:24
Усик опубликовал постер с новой датой боя с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK