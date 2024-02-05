Претендент на MVP пропустит Матч Звезд и может больше не сыграть в сезоне

Звезда Филадельфии и текущий MVP лиги Джоэл Эмбиид пройдет процедуру лечения мениска левого колена, пишет ESPN.

Баскетболист получил повреждение во время матча против Голден Стейт и был вынужден покинуть площадку в четвертой четверти.

После обследования врачи заявили, что Эмбииду нужно срочно лечить мениск, как долго это займет точно неизвестно, но игрок пропустит Матч Звезд и может уже не сыграть в этом сезоне.

Напомним, что за свою карьеру 29-летний Джоэл травмировал оба колена: в 2016-17 и 2021 году.

Кроме того Эмбиид не сможет претендовать на индивидуальные награды в конце сезона, ведь, скорее всего, он не сыграет 65 матчей.

Ранее также сообщалось, что командой Востока будет руководить Док Риверс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!