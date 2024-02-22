Даллас дважды отказал Брансону в относительно дешевом продлении

Еще несколько лет назад Джейлен Брансон был обычным ролевиком Далласа, который ни у кого не был на слуху. Однако после взрывного выступления в сезоне и в плей-офф 2022 года защитник заставил о себе говорить.

Тогда Брансон набирал в среднем 21,6 очка за матч, что помогло Маверикс дойти до финала Западной конференции, где они в пяти играх уступили будущему чемпиону в лице Голден Стэйт.

Так совпало, что именно в тот момент завершался его контракт. Однако клуб перед началом сезона отказался продлевать с игроком контракт. Теперь же Джейлен рассказал, как все происходило.

"Была вероятность, что останусь в Далласе. Я очень хотел остаться. Перед моим четвертым сезоном за Даллас, мы пытались продлить контракт. Самое большое, что мы могли получить – 55 миллионов за четыре года", - цитирует Брансона BasketNews.

Источник: Getty Images

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"Разумеется, мы хотели подписать, я хотел остаться. Я думал, что останусь надолго. Мне нравилась моя роль в команде. Забавно, что мой агент все время повторял: "Ты можешь получить больше". Но я не хотел рисковать".

"Маверикс решили посмотреть на первые 20-25 матчей сезона. Мы сказали, что, если не подпишем сейчас, то, возможно, не захотим подписывать после сезона".

"Был отрезок, когда Лука Дончич выбыл из строя, я выходил в старте и играл очень хорошо. Я набирал в среднем 20-25 очков и делал 6 передач. И мы сказали: "Если вы готовы, давайте подпишем прямой сейчас". Но Даллас снова отказался".

Источник: Getty Images

"Я думал, что меня обменяют перед дедлайном, но этого не произошло. После дедлайна они предложили продление, но я ответил: "Нет". Я посчитал, что перерос это предложение".

"Мы проиграли в финале конференции, и я помню, как сразу после матча Марк Кьюбан написал в Twitter: "Мы можем заплатить ему больше всех". После этого наступила тишина".

В итоге Джейлен Брансон вышел на рынок свободных агентов и подписал 4-летний контракт с Нью-Йорком на 104 миллиона долларов.

Ранее легенда НБА Аллен Айверсон заявил, что бывший одноклубник Брансона, Лука Дончич, больше всего напоминает ему его самого среди всех действующих игроков лиги.

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