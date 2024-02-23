"Я стараюсь просто жить": Суперзвезда НБА высказалась о своем статусе

Лидер Милуоки Бакс и одна из главных звезд НБА Яннис Адетокумбо поделился мыслями о своем статусе.

По словам греческого баскетболиста, он не желает быть лицом лиги и хочет просто наслаждаться обычной жизнью.

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"Я отказываюсь жить в этом пузыре - быть лицом НБА, быть звездой, быть MVP, быть лучшим и так далее. Я просто отказываюсь. Когда я отвожу детей в школу, учителя не говорят мне, что я лучший баскетболист мира, что вчера я положил 12 из 18.

Я пытаюсь жить в реальном мире, а не в вымышленном. Я пытаюсь просто жить. Я очень радуюсь тому, что мы смогли сделать и что Господь дал нам сделать. Это приключение было невероятным.

Что бы вы ни говорили, это было невероятным. Я смог изменить жизнь своих детей, своих братьев, всей моей семьи, дать им гораздо лучшее образование, чем то, что получил сам.

Многие будут биться за это - за звание лица НБА. А ради чего? Вы станете лицом НБА и что произойдет? Вы будете лучше играть в баскетбол? Что это вообще значит? Да ничего это не значит. Я не хочу этого.

Я хочу жить простой жизнью, спокойной жизнью. Очевидно, что случаются такие вещи, как премьера документального фильма обо мне (фильм называется: "Яннис: необычное путешествие" - прим.), но это не меняет меня, не меняет того, кем я являюсь в глубине души", - сказал Адетокумбо.

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