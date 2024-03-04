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Баскетбол

НБА: Бостон уничтожил Голден Стэйт, Клипперс дожали Миннесоту

Вашему вниманию результаты матчей национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:52
Бостон Селтикс - Голден Стейт / Getty Images
Бостон Селтикс - Голден Стейт / Getty Images

В рамках очередного игрового дня в ночь с 3 на 4 марта в НБА состоялось восемь матчей.

Среди результатов стоит выделить издевательство Бостон Селтикс над Голден Стейт Уорриорз и очень напряженную игру между Лос-Анджелес Клипперс и Миннесотой Тимбервулвз.

Даллас - Филадельфия 116:120

Даллас: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Ирвинг (28), Вашингтон (13), Грин (7), Лайвли (4) - старт; Д. Джонс (21 + 7 подборов), Клебер (2), Гардуэй (2), Экзам (1), Геффорд (0).

Филадельфия: Харрис (28), Макси (24), Гилд (11), Лаури (8 + 7 передач), Бамба (8) - старт; Убре (21), Рид (13 + 7 подборов), Батюм (7 + 11 подборов), Мартин (0).

Бостон - Голден Стэйт 140:88

Бостон: Браун (29), Тейтум (27), Уайт (14 + 8 передач), Холидей (7), Хорфорд (7) - старт; Притчард (19 + 6 передач), Гаузер (12), Михайлюк (8), Тиллман (7), Бриссетт (6 + 8 подборов), Спрингер (2), Корнет (2).

Голден Стэйт: Муди (11), Томпсон (6), Куминга (6), Др. Грин (6), Карри (4) - старт; Киньйонес (17), Робинсон (10), Джексон-Дэвис (8 + 8 подборов), Пейтон II (6), Сантос (5 + 9 подборов), Шарич (4), Луни (3), Пол (2 + 7 передач).

Клипперс - Миннесота 89:88

Клипперс: Эдвардс (27), Таунс (18 + 9 подборов + 8 передач), Гобер (12 + 16 подборов), Макдэниелс (6), Конли (0 + 7 подборов) - старт; Андерсон (8), Александер-Уокер (8), Моррис (6), Рид (3 + 11 подборов).

Миннесота: Ленард (32), Джордж (15), Мэнн (6), Харден (4 + 10 передач), Зубац (2) - старт; Пауэлл (24), Тайс (4 + 13 подборов), Коффи (2), Хайленд (0).

Торонто - Шарлотт 111:106

Торонто: Барретт (23 + 9 подборов + 5 потерь), Куикли (22 + 7 подборов + 11 передач), Трент (17), Агбаджи (13 + 9 подборов), Пелтль (8) - старт; Дик (11), Нвора (11), Олиник (4), Картон (2), Портер (0).

Шарлотт: Миллер (26 + 10 подборов), Бриджес (20 + 9 подборов), Г. Уильямс (18 + 13 подборов + 6 потерь), Мицич (12 + 6 передач), Мэнн (6) - старт; Бертанс (14), Макгауэнс (8), Тор (2), Болден (0) - старт; Бертанс (14), Макгауэнс (8), Тор (2), Болден (0).

Орландо - Детройт 113:91

Орландо: Банкеро (29 + 8 подборов), Картер (19 + 8 подборов), Ф. Вагнер (13 + 8 подборов), Саггс (11), Г. Гаррис (8) - старт; Фульц (16), М. Вагнер (6), Блэк (3), Битадзе (2), Инглз (2), Айзек (2), Энтони (2), Скофилд (0), Хьюстан (0), Окики (0).

Детройт: Дюрен (11), Айви (10), Стюарт (10), Каннингем (9 + 7 передач), Томпсон (8) - старт; Фурнье (17), Фонтеккьо (15), Уайзмен (8), Сассер (3), Браун (0).

Сан-Антонио - Индиана 117:105

Сан-Антонио: Вембаньяма (31 + 12 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Бренем (18 + 6 передач), Васселл (17 + 9 подборов), Сохан (12 + 8 подборов), Джонс (2) - старт; К. Джонсон (17), Коллинз (11), Уэсли (9), Осман (0), Барлоу (0), Мамукелашвили (0), Сиссоко (0).

Индиана: Сиакам (21 + 8 подборов), Тернер (16 + 10 подборов), Халибертон (12 + 8 передач), Нембард (7), Несмит (4) - старт; Макконнелл (26), Матурин (13), Смит (4 + 7 подборов), Топпин (2), Браун (0).

Кливленд - Нью-Йорк: 98:107

Кливленд: Гарленд (19), Аллен (18 + 7 подборов + 6 передач), Окоро (17), Э. Мобли (13 + 13 подборов + 6 передач), Струс (6) - старт; Меррилл (21), Портер (4), Ньянг (0), Уэйд (0).

Нью-Йорк: Дивинченцо (28), Ачиува (14), Гарт (13 + 19 подборов + 10 передач), Гартенштайн (8 + 7 подборов + 8 передач), Брансон (0) - старт; Богданович (20), Макбрайд (16), Беркс (8), Симс (0).

Финикс - Оклахома-Сити 110:118

Финикс: Бил (31 + 6 передач + 7 потерь), Дюрант (20 + 5 потерь), Нуркич (14 + 31 подбор + 5 потерь), О'Нил (9), Аллен (8) - старт; Гордон (15), Юбэнкс (6), С. Ли (5), Бол (2), Родди (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35 + 8 подборов + 9 передач), Джейлен Уильямс (22), Холмгрен (14 + 9 подборов), Дорт (13), Гидди (10) - старт; Джо (8), Виггинс (7), Уоллес (5), Бийомбо (2), Хейворд (2), К. Уильямс (0).

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