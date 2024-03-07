НБА: Сакраменто Леня обыграл Лейкерс, Голден Стэйт разгромил Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 7 марта, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА 6 марта

Вашингтон – Орландо 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)

Вашингтон: Кузма (25), Авдия (14 + 7 подборов), Кисперт (8), Джонс (7 + 6 передач), Кулибали (7) – старт; Пул (26), Холмс (12), Дэвис (8), Шэмет (2), Оморуйи (0).

Орландо: Ф. Вагнер (28), Банкеро (25 + 10 передач), Саггс (19), Блэк (8), Битадзе (6 + 8 подборов) – старт; М. Вагнер (16), Энтони (11 + 7 подборов), Фульц (6), Инглс (0), Хьюстан (0).

Атланта – Кливленд 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)

Атланта: Богданович (23 + 6 передач), Бей (23 + 8 подборов), Мюррэй (18 + 9 передач), Капела (8 + 9 подборов), Джонсон (7) – старт; Хантер (17), Фернанду (7 + 10 подборов), Форрест (6), Мэтьюз (3), Крейчи (0).

Кливленд: Аллен (18 + 19 подборов), Окоро (17), Гарлэнд (15 + 7 передач), Ньянг (13), Уэйд (9) – старт; Леверт (13 + 7 передач), Портер (13), Джонс (2), Меррилл (1).

Филадельфия – Мемфис 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)

Филадельфия: Рид (17 + 11 подборов), Пэйн (16), Хилд (15), Батюм (10), Харрис (8) – старт; Убре (25 + 5 потерь), Даутин (10 + 6 передач), Мартин (7), Каунсил (1), Бамба (0).

Мемфис: Джарен Джексон (30 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Альдама (17 + 7 передач), В. Уильямс (17 + 7 подборов + 9 передач), Кеннард (15), Кончар (3) – старт; Ларэвиа (19 + 13 подборов), Стивенс (8), Джексон (6), Херт (0).

Хьюстон – Клипперс 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)

Хьюстон: Шенгюн (23 + 19 подборов + 14 передач), Смит (19), Ванвлит (15 + 8 передач), Грин (15), Брукс (11) – старт; Уитмор (17), А. Холидэй (6), Томпсон (6), Лэндейл (4), Тэйт (0).

Клипперс: Ленард (28 + 7 передач), Харден (21 + 7 передач), Джордж (21 + 7 подборов), Мэнн (15), Зубац (3) – старт; Пауэлл (12), Пламли (8 + 11 подборов), Хайлэнд (6), Тайс (6), Коффи (2).

Юта – Чикаго 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

Юта: Коллинз (25 + 13 подборов), Секстон (24 + 7 передач), Сенсабо (15 + 12 подборов), Данн (11), Шаманич (7) – старт; Кларксон (15), Юртсевен (10), Хортон-Такер (8), Джузэнг (2).

Чикаго: Дерозан (29 + 7 передач), Уайт (25 + 6 передач), Вучевич (23 + 12 подборов), Карузо (11), Досунму (8 + 9 передач) – старт; Драммонд (10), Картер (7), Филлипс (6), Битим (0).

Портленд – Оклахома-Сити 120:128 (27:32, 30:33, 30:32, 33:31)

Портленд: Саймонс (29), Грант (20 + 6 потерь), Рит (16), Бэнтон (13), Мюррэй (12) – старт; Тайбулл (16), Уокер (9), Рупер (3), Хэгенс (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37), Джейлен Уильямс (31), Холмгрен (21 + 14 подборов), Гидди (19 + 7 передач + 5 потерь), Дорт (6) – старт; Хэйворд (10), Уиггинс (2), Уоллес (2), Джо (0), К. Уильямс (0).

Голден Стэйт – Милуоки 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9)

Голден Стэйт: Карри (29 + 8 подборов), Куминга (20), Др. Грин (12 + 6 передач), Подземски (8 + 7 подборов), Уиггинс (3) – старт; Джексон-Дэвис (15 + 4 блок-шота), Томпсон (10), Пэйтон II (9), Пол (6 + 9 передач), Муди (6), Луни (4), Киньонес (3), Сантос (0), Шарич (0), Робинсон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (23 + 7 подборов + 6 передач), Лиллард (20 + 6 передач), Б. Лопес (9), Бизли (4), Краудер (4) – старт; Портис (20 + 5 потерь), Коннотон (6), Беверли (2), Грин (2), Джексон (0), Галлинари (0), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0).

Лейкерс – Сакраменто 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26)

Лейкерс: Джеймс (31 + 13 передач), Хатимура (29), Ривз (18), Дэвис (14 + 11 подборов), Расселл (10) – старт; Динуидди (8), Принс (6), Кристи (3), Хэйс (1), Худ-Шифино (0), Льюис (0), Джайлз (0).

Сакраменто: Фокс (44), Сабонис (16 + 20 подборов + 12 передач), Барнс (11), Мюррэй (7), Хертер (2) – старт; Монк (26 + 8 передач), Митчелл (12), Лайлс (7), Эллис (5), Лень (0).

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