Генменеджер Детройта - фанату: Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу

Не только у болельщиков сдают нервы из-за плохих выступлений Пистонс.

Днем ранее состоялся поединок регулярного сезона НБА, в котором Детройт на своем паркете проиграл Далласу со счетом 124:142.

Во время матча на трибунах произошел конфликт при участии генерального менеджера Пистонс Троя Уивера.

Как сообщает ESPN, Уивер вступил в перепалку с одним из фанатов Детройта. В какой-то момент генменеджер сказал ему: "Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу".

Фанат в свою очередь ответил: "Ты хр*ново делаешь свою работу", после чего охрана вывела его с трибуны.

Pistons GM Troy Weaver got a fan kicked out of the game last night 😳



“You’re lucky I don’t beat your a**.”



(via psharma112 / TT) pic.twitter.com/ntxGGpX4Ay — Legion Hoops (@LegionHoops) March 10, 2024

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По словам болельщика, который дал интервью WXYZ-TV, это стало кульминацией разговора, который происходил между двумя мужчинами на протяжении всей игры. Фанат ранее указал на табло после того, как подошел к Уиверу.

Когда Джейлена Дюрена удалили с площадки, ситуация обострилась до той самой перепалки.

В начале этого сезона Детройт установил рекорд лиги одного сезона, потерпев 28 поражений подряд. Трой Уивер впервые работает генменеджером клуба НБА. Под его руководством за три сезона команда имеет баланс побед 70-229.

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