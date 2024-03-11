iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Генменеджер Детройта - фанату: Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу

Не только у болельщиков сдают нервы из-за плохих выступлений Пистонс.
Сегодня, 14:55
Трой Уивер / Getty Images
Трой Уивер / Getty Images

Днем ранее состоялся поединок регулярного сезона НБА, в котором Детройт на своем паркете проиграл Далласу со счетом 124:142.

Во время матча на трибунах произошел конфликт при участии генерального менеджера Пистонс Троя Уивера.

Как сообщает ESPN, Уивер вступил в перепалку с одним из фанатов Детройта. В какой-то момент генменеджер сказал ему: "Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу".

Фанат в свою очередь ответил: "Ты хр*ново делаешь свою работу", после чего охрана вывела его с трибуны.

Читай также: Первый в НБА: Дончич выдал историческую серию трипл-даблов

По словам болельщика, который дал интервью WXYZ-TV, это стало кульминацией разговора, который происходил между двумя мужчинами на протяжении всей игры. Фанат ранее указал на табло после того, как подошел к Уиверу.

Когда Джейлена Дюрена удалили с площадки, ситуация обострилась до той самой перепалки.

В начале этого сезона Детройт установил рекорд лиги одного сезона, потерпев 28 поражений подряд. Трой Уивер впервые работает генменеджером клуба НБА. Под его руководством за три сезона команда имеет баланс побед 70-229.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Детройт Пистонс

Статьи по теме

НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса НБА дисквалифицировала бигмена Детройта за драку с игроком Финикса
НБА: Бостон Михайлюка обыграл Атланту, Сакраменто Леня уступил Детройту НБА: Бостон Михайлюка обыграл Атланту, Сакраменто Леня уступил Детройту
Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона Умер двукратный чемпион НБА в составе Филадельфии и Хьюстона
Детройт и Вашингтон провели обмен при участии четырех игроков Детройт и Вашингтон провели обмен при участии четырех игроков
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Теннис18:30
Свитолина сыграет с американкой на турнире в Индиан-Уэллсе
Европа18:24
Канселу назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов
Бокс18:15
Бриедис проведет реванш с Опетаей в андеркарде Усик - Фьюри
ММА17:53
По стопам Нганну: Легенда UFС пообещал "надрать зад" топовым боксерам-тяжеловесам
Бокс17:47
Чисора предсказал следующего соперника Джошуа
Европа17:22
Тер Штеген высказался о решении Хави покинуть Барселону
Бокс17:20
"Я выходец русского стиля": Камбосос - о бое с Ломаченко
Киберспорт17:11
Лучшая игра 2023 года и другие хиты Hacksaw Gaming уже на FAVBET!
Европа16:57
Одноклубник Миколенко - одна из главных целей Ман Юнайтед на летнее трансферное окно
Бокс16:50
Тайсон Фьюри раскрыл планы Уайлдера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK