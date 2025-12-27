Михайлюк помог Юте переиграть Детройт

Юта на собственной площадке обыграла Детройт (131:129) в регулярке НБА. Украинец Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке хозяев.

На паркете свингмен провел 21 минуту с лишним. За отведенное время он набрал 9 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Михайлюк реализовал 4 двухочковых (6 попыток) и один из двух трехочковых бросков.

Украинец также оформил 1 перехват. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+20). Юта поднялась на 12-е место в Западной конференции (11 побед, 19 поражений).

Напомним, центровой Денвера Никола Йокич установил рекорд НБА по очкам в овертаймах.

