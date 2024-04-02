НБА: Бостон с Михайлюком обыграл Шарлотт, Финикс одолел Новый Орлеан

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 2 апреля, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 1 апреля

Индиана – Бруклин 133:111 (43:27, 32:20, 33:30, 25:34)

Индиана: Халибертон (27 + 13 передач), Сиакам (15), Несмит (11), Тернер (9 + 5 блок-шотов), Нембард (7 + 6 передач) – старт; Смит (17 + 10 подборов), Топпин (14), Макконнелл (10 + 8 передач), Джексон (8), Макдермотт (6), Уокер (4), Шеппард (3), Вонг (2), Браун (0).

Бруклин: Томас (22), Бриджес (19 + 6 передач), Шредер (7), Клэкстон (7 + 11 подборов), Финни-Смит (5) – старт; Уотфорд (21), Уокер (14 + 7 подборов), Уилсон (6), Шарп (6 + 11 подборов), Клауни (4).

Шарлотт – Бостон 104:118 (32:30, 21:29, 26:36, 25:23)

Шарлотт: Бриджес (26 + 11 подборов + 8 передач), Г. Уильямс (23 + 7 подборов), Миллер (19), Мицич (13 + 9 передач), Мэнн (4) – старт; Бертанс (8), Болден (4), Покушевски (3), Смит (3), Тор (1), Макгауэнс (0).

Бостон: Тейтум (25 + 10 подборов), Порзингис (20 + 7 подборов), Уайт (19 + 9 подборов), Хорфорд (15), Холидэй (2) – старт; Хаузер (25), Притчард (7), Корнет (4), Бриссетт (1), Тиллман (0), Михайлюк (0).

Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 1 минуту 24 секунды и никакими действиями не отметился.

Орландо – Портленд 104:103 (22:23, 33:25, 28:25, 21:30)

Орландо: Ф. Вагнер (20), Картер (17 + 13 подборов), Саггс (15 + 7 передач), Банкеро (15), Г. Харрис (14) – старт; Энтони (9), М. Вагнер (8), Айзек (6), Инглс (0), Фульц (0).

Портленд: Эйтон (20 + 12 подборов), Уокер (18 + 9 подборов), Хендерсон (13 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Рупер (11), Мюррэй (7) – старт; Бэнтон (26), Браун (4), Рит (2), Хэгенс (2).

Детройт – Мемфис 108:110 (29:22, 28:22, 33:41, 18:25)

Детройт: Каннингем (36 + 8 передач), Айви (20 + 6 передач), Эвбуомван (10), Дюрен (0), Браун (0) – старт; Мету (17 + 8 подборов), Уайзмен (10 + 10 подборов), Флинн (9), Фурнье (5), Роден (1).

Мемфис: Джарен Джексон (40 + 7 подборов), Кеннард (19 + 8 передач), Джексон (11), Альдама (2), Пиппен (0) – старт; Кларк (15 + 7 подборов), Ларэвиа (12), Стивенс (7), Гудвин (4 + 13 подборов).

Чикаго – Атланта 101:113 (30:32, 23:29, 21:29, 27:23)

Чикаго: Дерозан (31), Уайт (22), Досунму (15), Карузо (8), Вучевич (5 + 14 подборов) – старт; Драммонд (13 + 18 подборов), Тэйлор (4), Картер (3), Саного (0), Терри (0), Битим (0), Крэйг (0).

Атланта: Богданович (20 + 6 передач), Крейчи (18), Мюррэй (17 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Капела (15 + 11 подборов), Хантер (8) – старт; Джонсон (11), Фернанду (10), Мэтьюз (9), Бафкин (3), Мэттьюз (2).

Новый Орлеан – Финикс 111:124 (28:46, 26:28, 36:29, 21:21)

Новый Орлеан: Уильямсон (30), Мерфи (21), Макколлум (15 + 9 передач), Валанчюнас (11 + 7 подборов), Джонс (9) – старт; Дэниэлс (9 + 7 подборов), Нэнс (9 + 7 подборов), Маршалл (4), Хоукинс (3).

Финикс: Букер (52 + 9 передач), Дюрэнт (20 + 7 подборов), Нуркич (19 + 19 подборов), Бил (13 + 9 подборов + 6 передач), Аллен (11) – старт; Юбэнкс (4), Гордон (3), О'Нил (2), Бол (0).

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