Плей-офф НБА: Бостон открыл счет в серии с Кливлендом, Оклахома выиграла первый матч у Далласа

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 8 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 7 мая

Бостон – Кливленд 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18)

Бостон: Браун (32), Уайт (25), Тейтум (18 + 11 подборов), Холидэй (14), Хорфорд (7 + 8 подборов) – старт; Притчард (16), Корнет (4 + 10 подборов), Тиллман (2), Кета (2), Бриссетт (0), Хаузер (0).

Кливленд: Митчелл (33), Э. Мобли (17 + 13 подборов), Гарлэнд (14), Окоро (11), Струс (5) – старт; Ньянг (4), Леверт (4 + 7 подборов), Томпсон (4), М-с Моррис (3), Меррилл (0).

Счет в серии: 1-0

Оклахома-Сити – Даллас 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 9 подборов + 9 передач), Холмгрен (19 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (18), Дорт (7), Гидди (2) – старт; Уиггинс (16), Джейлин Уильямс (11 + 9 подборов), Уоллес (7), Джо (6), Дженг (2), Хэйворд (0), К. Уильямс (0), Уотерс (0).

Даллас: Ирвинг (20), Дончич (19 + 9 передач + 5 потерь), Гэффорд (16 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Вашингтон (10), Д. Джонс (7) – старт; Грин (11), Экзам (5), Лоусон (3), Лайвли (2), Хардуэй (2), Харди (0), Пауэлл (0).

Счет в серии: 1-0

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