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Баскетбол

Чемпион НБА 2021 года согласился возглавить Финикс Санз

Со следующего сезона коллектив из Аризоны будет тренировать Майк Буденхольцер.
Сегодня, 18:00
Майк Буденхольцер / Getty Images
Майк Буденхольцер / Getty Images

Финикс Санз достигли договоренности о сотрудничестве с Майком Буденхольцером, сообщает ESPN.

Бывший тренер Милуоки, который привел франшизу к чемпионству НБА в 2021 году, согласился подписать пятилетний контракт с аризонским клубом. Его зарплата составит 10 миллионов долларов в год.

Ожидается, что Буденхольцер будет сопровождать команду на драфт-комбайне в Чикаго, который начнется в эти выходные. Работа над созданием тренерского штаба уже началась.

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Майк Буденхольцер - двукратный обладатель награды Лучшего тренера года в НБА (2014/15, 2018/19). Годом ранее фронт-офис Милуоки отправил его в отставку после вылета из первого раунда плей-офф.

Напомним, что несколькими днями ранее Финикс уволил Фрэнка Вогеля с поста тренера. Наставник проработал на своей должности всего один сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финикс Санз Майк Буденхольцер

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