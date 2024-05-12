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Баскетбол

Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов

Баскетболист намерен отказаться от опции игрока на следующий сезон.
Сегодня, 19:44
Д'Анджело Расселл / Getty Images
Д'Анджело Расселл / Getty Images

Разыгрывающий Лейкерс Д'Анджело Расселл с высокой долей вероятности покинет команду в это межсезонье, сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста НБА Джейка Вайнбаха.

По информации источника, в лиге ожидают, что 28-летний баскетболист откажется от опции игрока (18,6 миллиона долларов) на следующий сезон и выйдет на рынок свободных агентов.

Вайнбах отмечает, что защитник будет искать "долгосрочную и выгодную сделку" после расставания с "озерниками". В марте этого года Расселла связывали с переходом в Орландо.

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В прошедшем регулярном сезоне Д'Анджело Расселл принял участие в 76 матчах (69 в старте), в которых набирал в среднем 18,0 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи.

Во время серии плей-офф против Денвера (1-4) его показатели упали до 14,2 очка, 2,8 подбора и 4,2 передачи.

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