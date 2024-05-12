iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

"Он мог бы играть в НФЛ": Махоумс оценил физическую форму игрока Оклахомы

Лу Дорт получил комплимент от одного из величайших квотербеков в истории американского футбола.
Сегодня, 19:01
Лу Дорт / Getty Images
Лу Дорт / Getty Images

Защитник Оклахома-Сити Тандер Лугенц Дорт известен как один из самых физически крепких защитников в НБА.

Суперзвезда НФЛ Патрик Махоумс считает, что Дорт мог бы с легкостью играть в американский футбол, сообщает BasketNews.

Махоумс, которого многие считают самым талантливым футболистом нынешнего поколения, посетил третий матч серии плей-офф между Далласом и Оклахомой (105:101). Во время матча он поделился своей мыслью с комментаторами.

Комментатор ESPN Дэйв Паш объявил во время трансляции, что трехкратный победитель Супербоула подошел к комментаторскому столу и сказал, что Лу Дорт может играть в НФЛ. По словам Паша, Махоумс сказал, что Дорт может играть на позиции лайнбекера или раннинбека.

Читай также: Плей-офф НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, Бостон отправится в гости к Кливленду

При росте 190 см и весе 97 кг Дорт сложен почти как игрок этих позиций.

Среднестатистический раннинбек НФЛ весит примерно столько же, сколько Дорт, но обычно он меньше, в среднем около 180 см. Лайнбекеры обычно такого же роста, как Дорт, но значительно тяжелее (109 кг).

По данным AZ Central, Дорт вырос, играя в американский футбол. Позже он сменил свое увлечение в сторону баскетбола.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Лу Дорт

Статьи по теме

НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом НБА: Даллас повел в серии с Оклахомой, а Бостон с Кливлендом
Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой Дончич рискует пропустить третий матч серии плей-офф с Оклахомой
Плей-офф НБА: Бостон с Михайлюком разгромно уступил Кливленду, Даллас сравнял счет в серии с Оклахомой Плей-офф НБА: Бостон с Михайлюком разгромно уступил Кливленду, Даллас сравнял счет в серии с Оклахомой
Плей-офф НБА: Бостон открыл счет в серии с Кливлендом, Оклахома выиграла первый матч у Далласа Плей-офф НБА: Бостон открыл счет в серии с Кливлендом, Оклахома выиграла первый матч у Далласа
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

НБА19:44
Расселл покинет Лейкерс и выйдет на рынок свободных агентов
Европа19:37
Руни: При Мойесе не было таких плохих ощущений
Европа19:26
Атлетико обыграл Сельту и практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
НБА19:01
"Он мог бы играть в НФЛ": Махоумс оценил физическую форму игрока Оклахомы
Европа18:59
Нойер проводит юбилейный 500-й матч в Бундеслиге
Европа18:29
Барселона может попытаться обменять своего основного защитника на нового форварда
Украина18:04
Колос объявил имя нового главного тренера
Европа17:48
Флик поставил Баварии условия по своему возвращению
Украина17:27
Черноморец в большинстве легко справился с аутсайдером чемпионата
Другие страны17:20
Месси позволил пробить штрафной одноклубнику, а тот шедевральным ударом положил начало камбэку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK