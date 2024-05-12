"Он мог бы играть в НФЛ": Махоумс оценил физическую форму игрока Оклахомы

Лу Дорт получил комплимент от одного из величайших квотербеков в истории американского футбола.

Защитник Оклахома-Сити Тандер Лугенц Дорт известен как один из самых физически крепких защитников в НБА.

Суперзвезда НФЛ Патрик Махоумс считает, что Дорт мог бы с легкостью играть в американский футбол, сообщает BasketNews.

Махоумс, которого многие считают самым талантливым футболистом нынешнего поколения, посетил третий матч серии плей-офф между Далласом и Оклахомой (105:101). Во время матча он поделился своей мыслью с комментаторами.

Комментатор ESPN Дэйв Паш объявил во время трансляции, что трехкратный победитель Супербоула подошел к комментаторскому столу и сказал, что Лу Дорт может играть в НФЛ. По словам Паша, Махоумс сказал, что Дорт может играть на позиции лайнбекера или раннинбека.

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При росте 190 см и весе 97 кг Дорт сложен почти как игрок этих позиций.

Среднестатистический раннинбек НФЛ весит примерно столько же, сколько Дорт, но обычно он меньше, в среднем около 180 см. Лайнбекеры обычно такого же роста, как Дорт, но значительно тяжелее (109 кг).

По данным AZ Central, Дорт вырос, играя в американский футбол. Позже он сменил свое увлечение в сторону баскетбола.

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