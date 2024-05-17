НБА опубликовала расписание матчей финальной серии плей-офф

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала расписание всех матчей финальной серии плей-офф.

Так, стартовый поединок Финала состоится в ночь на 7 июня и начнется он в 02:00 по киевскому времени.

Расписание матчей Финала НБА

Игра №1: 07.06, 02:00

Игра №2: 10.06, 02:00

Игра №3: 13.06, 02:00

Игра №4: 15.06, 02:00

Игра №5: 18.06, 02:00 (если понадобится)

Игра №6: 21.06, 02:00 (если понадобится)

Игра №7: 24.06, 02:00 (если понадобится)

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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