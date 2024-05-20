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Плей-офф НБА: Индиана выбила Нью-Йорк, Миннесота вышла в финал Запада, одолев Денвер

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:52
Миннесота обыграла Денвер / Getty Images
Миннесота обыграла Денвер / Getty Images

В ночь на понедельник, 20 мая, состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

По итогам решающих седьмых поединков Индиана вышла в финал Восточной конференции, где встретится с Бостоном, а Миннесота стала вторым финалистом на Западе и сыграет с Далласом.

Читай также: Плей-офф НБА: Индиана и Бостон сыграют в финале на Востоке, Миннесота и Даллас - на Западе

Результаты матчей плей-офф НБА за 19 мая

Нью-Йорк – Индиана 109:130 (27:39, 28:31, 29:31, 25:29)

Нью-Йорк: Дивинченцо (39), Брансон (17 + 9 передач), Харт (10 + 8 подборов), Ануноби (5), Хартенштайн (0 + 8 подборов) – старт; Беркс (26), Макбрайд (8), Ачиува (4), Джеффрис (0), Симс (0), Диаките (0), Милтон (0).

Индиана: Халибертон (26 + 6 передач), Нембард (20 + 6 передач), Сиакам (20), Несмит (19), Тернер (17 + 4 блок-шота) – старт; Макконнелл (12 + 7 передач), Джексон (9), Шеппард (4), Топпин (3), Уокер (0), Браун (0).

Индиана выиграла серию 4-3.

Денвер – Миннесота 90:98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)

Денвер: Дж. Мюррэй (35), Йокич (34 + 19 подборов + 7 передач), Портер (7 + 9 подборов), Колдуэлл-Поуп (5), Гордон (4) – старт; К. Браун (5), Дж. Холидэй (0), Джексон (0).

Миннесота: Таунс (23 + 12 подборов), Макдэниэлс (23), Эдвардс (16 + 8 подборов + 7 передач), Гобер (13 + 9 подборов), Конли (10 + 8 подборов) – старт; Рид (11), Андерсон (2), Александер-Уокер (0).

Миннесота выиграла серию 4-3.

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