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Баскетбол

Агент ЛеБрона: Его сын ни за что не подпишет двусторонний контракт

Рич Пол поговорил о драфте НБА, по итогам которого решится будущее Бронни Джеймса.
Сегодня, 21:05
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

В июне состоится традиционный драфт НБА, самым обсуждаемым проспектом которого станет Бронни Джеймс, сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса.

Спортивный агент обоих баскетболистов и основатель агентства Klutch Sports Group Рич Пол обсудил драфт и то, под каким номером могут задрафтовать 19-летнего защитника.

"Диапазон выбора Бронни побывал везде. Некоторые команды думают, что его выберут под номером от 20 до 40, некоторые - что от 30 до 50, а некоторые считают, что его не задрафтуют. Достаточно решения одной команды", - цитирует Пола Bleacher Report.

"Это то, чем я занимаюсь каждый год во время процесса драфта. Это не Бронни-центрично. Он из нашего драфтового класса. Я должен попытаться помочь найти то, что подойдет всем моим ребятам, а также выгодную сделку. Вот как я на это смотрю".

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При этом Рич Пол исключил возможность, при которой сын ЛеБрона будет вынужден подписать двусторонний контракт, чтобы попасть в НБА.

"Да, это абсолютно верно. Команды это знают. Мы не пойдем на это".

Ранее Бронни Джеймс признался, что сам он никогда не задумывался над тем, чтобы играть в одной команде со своим отцом, который ранее неоднократно говорил о желании стать первым в истории отцом, сыгравшим в НБА вместе с сыном.

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