НБА закрыла расследование в отношении игрока Оклахомы за интимную связь с несовершеннолетней

НБА закрыла расследование в отношении защитника Оклахома-Сити Тандер Джоша Гидди, сообщает ESPN.

Лига последовала примеру полиции, которая ранее решила, что не будет выдвигать обвинения после заявлений о том, что 21-летний баскетболист имел интимную связь с несовершеннолетней девушкой.

Обвинения против Гидди появились в социальных сетях в конце ноября 2023 года. В удаленном сообщении анонимный пользователь сообщил, что девушка, которую можно увидеть с Гидди на видео и фотографиях, в то время училась в старшей школе.

Полиция Ньюпорт-Бич начала расследование 29 ноября, а комиссар НБА Адам Сильвер заявил в начале декабря, что расследование лиги "отойдет на второй план" по сравнению с полицейским процессом.

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Гидди отказался комментировать обвинения. Он продолжал играть за Оклахому на протяжении всего их пути к полуфиналу Западной конференции.

В январе этого года полиция Ньюпорт-Бич (Калифорния) объявила, что она "не смогла подтвердить какую-либо преступную деятельность" Гидди и не будет выдвигать обвинения. НБА пришла к аналогичному выводу и закрыла расследование.

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