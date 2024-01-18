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Баскетбол

Полиция закрыла расследование по делу молодого таланта Оклахомы

Джоша Гидди не посадят за решетку за то, что он имел интимную связь с несовершеннолетней девушкой.
Сегодня, 17:28
Джош Гидди / Getty Images
Джош Гидди / Getty Images

Полиция Ньюпорт-Бич (Калифорния) не будет выдвигать обвинения против защитника Оклахома-Сити Тандер Джоша Гидди, сообщает ESPN.

По информации источника, полиция закрыла расследование в обвинениях в том, что он переспал с несовершеннолетней девушкой.

"Наши детективы просмотрели всю имеющуюся информацию и не смогли подтвердить какую-либо преступную деятельность, связанную с г-ном Гидди", - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Обвинения против Гидди появились в социальных сетях в конце ноября. В удаленном сообщении анонимный пользователь сообщил, что девушка, которую можно увидеть с игроком на видео и фотографиях, в то время училась в старшей школе.

С тех пор аккаунт в социальной сети был деактивирован. Полиция Ньюпорт-Бич начала расследование через несколько дней после появления обвинений.

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Джош Гидди, которого регулярно освистывают в выездных играх с тех пор, как появились обвинения, набирает в среднем 11,8 очка, 6,1 подбора и 4,6 передачи за матч в нынешнем сезоне.

На данный момент Оклахома занимает второе место Западной конференции, имея положительный баланс победы (27-13).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Джош Гидди

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