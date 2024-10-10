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Баскетбол

Симмонс - фанатам: Я не граблю Бруклин, я получил контракт, играя на высочайшем уровне

Баскетболиста оскорбляют слова, которые он слышит в свой адрес.
Вчера, 22:40
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

С момента своего обмена из Филадельфии в Бруклин в феврале 2022 года Бен Симмонс провел за Нетс всего 57 матчей, получив при этом от клуба по контракту 106 миллионов долларов.

Постоянные пропуски матчей при огромной зарплате сделали 28-летнего игрока постоянной жертвой атак фанатов, которые считают, что он грабит организацию.

Но баскетболист ответил, что эти деньги он заслужил своей игрой.

"Люди говорят, что я вор. Нет. Когда я получил этот контракт, я играл на очень высоком уровне. К сожалению, у меня были травмы. Но это неуважительно, когда кто-то так говорит", - циитирует Симмонса BasketNews.

"Люди могут говорить то, что хотят. Они должны жить с этим. В конце концов, все это настигает тебя".

Источник: Getty Images

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Следующий сезон станет для игрока последним по текущему контракту. За этот год Бен заработает 40,3 миллиона. Но неизвестно, на какой контракт он сможет рассчитывать летом 2025 года, когда он выйдет на рынок свободных агентов.

"Неважно, что будет в следующем году, и какой контракт я получу, если получу. Я хочу делать свою работу, пока я здесь, быть профессионалом и помогать этим парням всем, чем могу".

"Кто знает? Я хочу играть столько, сколько позволит мне мое тело. И если это будет один год, пять лет, шесть лет, я не знаю, что это будет. Но я просто хочу продолжать, пока не пойму, что больше не могу".

Ранее бывший одноклубник Бена Симмонса по Бруклину Кайри Ирвинг признался, что был бы не против представлять сборную Австралии на Олимпиаде-2028.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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