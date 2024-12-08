НБА: Бостон уступил Мемфису, Даллас одержал победу над Торонто
В ночь на воскресенье, 8 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 7 декабря
Шарлотт – Кливленд 102:116 (18:40, 34:23, 31:30, 19:23)
Шарлотт: Миллер (25), Грин (16), Мицич (13 + 7 передач), Коди Мартин (4 + 9 подборов), Гибсон (0) – старт; Джеффрис (17), Уильямс (12), Вонг (9), Смит (4), Симпсон (2), Сет Карри (0).
Кливленд: Э. Мобли (41 + 10 подборов), Гарлэнд (18), Митчелл (18 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (11 + 10 подборов), Уэйд (7) – старт; Леверт (7), Меррилл (6), Джером (5), Ньянг (3), Тайсон (0).
Вашингтон – Денвер 122:113 (36:29, 33:28, 30:36, 23:20)
Вашингтон: Пул (39 + 8 передач + 6 потерь), Шэмпени (23 + 8 подборов), Валанчюнас (20 + 12 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Кэррингтон (10 + 6 передач), Кулибали (6) – старт; Батлер (12), Дэвис (7), Гилл (5), Бэгли (0).
Денвер: Йокич (56 + 16 подборов + 8 передач + 5 потерь), К. Браун (14), Портер (11 + 6 передач), Уэстбрук (7 + 10 подборов + 12 передач), Уотсон (4) – старт; Стротер (18), Тайсон (2), Джордан (1), Пикетт (0).
Новый Орлеан – Оклахома-Сити 109:119 (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)
Новый Орлеан: Мюррэй (26 + 9 подборов), Джонс (24 + 5 потерь), Макколлум (11 + 8 передач), Мисси (8 + 7 подборов), Ингрэм (5) – старт; Мерфи (16 + 5 перехватов), Бостон (11), Робинсон-Эрл (6), Грин (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (27), Дорт (14), Хартенштайн (12 + 12 подборов), Уоллес (5 + 7 подборов) – старт; Карузо (14), Митчелл (10), К. Уильямс (4), Уиггинс (2), Джо (0).
Торонто – Даллас 118:125 (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)
Торонто: Дик (27), Пелтль (20 + 7 подборов + 7 передач), Барнс (19 + 8 подборов + 14 передач), Барретт (18), Агбаджи (4) – старт; Олиник (13), Уолтер (8), Мобо (8 + 7 подборов), Митчелл (1), Бэттл (0).
Даллас: Дончич (30 + 13 подборов + 11 передач), Ирвинг (29), Томпсон (20), Вашингтон (13), Лайвли (7) – старт; Динуидди (11), Гэффорд (10), Проспер (5), Пауэлл (0), Граймс (0).
Нью-Йорк – Детройт 111:120 (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)
Нью-Йорк: Брансон (31 + 10 передач + 5 потерь), Бриджес (20), Харт (17), Ануноби (17), Симс (0) – старт; Хукпорти (9), Макбрайд (8), Ачиува (6 + 10 подборов), Колек (3).
Детройт: Каннингем (29 + 10 подборов + 15 передач), Айви (16 + 6 потерь), Харрис (13 + 9 подборов), Дюрен (12), Хардуэй (11) – старт; Бизли (23), Стюарт (6), Фонтеккьо (6), Холланд (4).
Бостон – Мемфис 121:127 (27:31, 27:35, 35:28, 32:33)
Бостон: Холидэй (23), Браун (22 + 6 передач + 5 потерь), Порзингис (19 + 8 подборов), Тейтум (17 + 13 подборов + 9 передач), Уайт (10) – старт; Притчард (22), Кета (5 + 7 подборов), Корнет (3), Хаузер (0).
Мемфис: Морэнт (32 + 9 подборов + 9 передач), Джарен Джексон (27 + 9 подборов + 4 блок-шота), Кларк (18 + 8 подборов), Бэйн (14), Уэллс (7) – старт; Хафф (10 + 9 подборов), Альдама (9), Ларэвиа (5), Смарт (3), Пиппен (2).
Майами – Финикс 121:111 (26:29, 27:29, 34:24, 34:29)
Майами: Адебайо (25 + 12 подборов + 8 передач), Батлер (24 + 7 подборов), Д. Робинсон (19), Хирро (17 + 9 подборов + 7 передач), Хайсмит (14) – старт; Лав (11), Смит (7), Хакес (4), Розир (0).
Финикс: О'Нил (23 + 7 подборов), Букер (21 + 7 передач + 5 потерь), Бил (15), Джонс (13), Пламли (2 + 11 подборов) – старт; Аллен (16), Моррис (12), Окоги (7), Игодаро (2).
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