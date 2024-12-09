НБА: Денвер разргомил Атланту, Сакраменто Леня обыграло Юту Михайлюка
В рамках регулярного сезона НБА состоялось 12 поединков.
2 матча начались до полуночи 8 декабря и 10 игр стартовало после полуночи 9 декабря.
Главным матчем дня для украинских болельщиков стало противостояние Сакраменто Алексея Леня против Юты Святослава Михайлюка.
Чикаго - Филадельфия 100:108
Чикаго: Лавин (30 + 5 потерь), Уайт (13), Вучевич (13 + 8 подборов), Досунму (10), Гидди (9 + 7 подборов + 11 передач) - старт; Смит (11), Бузелис (5), Филипс (3), Болл (3), Гортон-Такер (3), Терри (0).
Филадельфия: Эмбиид (31 + 12 подборов + 6 потерь), Макси (25 + 11 подборов + 14 передач), Убре (12 + 10 подборов), Джордж (12 + 7 подборов), Ябуселе (4) - старт; Маккейн (11), Мартин (6), Драммонд (4 + 7 подборов), Лаури (3), Калеб Мартин (0).
Бруклин - Милуоки 113:118
Бруклин: Шредер (34 + 11 передач), К. Джонсон (26), Клэкстон (21 + 10 подборов), Финни-Смит (9), Джонсон (6) - старт; Милтон (6), Шарп (4), Уотфорд (4), Уилсон (3), Симмонс (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 11 подборов), Лиллард (15 + 11 передач + 7 потерь), Джексон (6), Б. Лопес (3), Принс (0) - старт; Портис (23), Трент (20), Миддлтон (11 + 6 передач), Грин (6).
Индиана - Шарлотт 113:109
Индиана: Матурин (11), Нембхард (10), Тернер (10), Халибертон (9 + 8 передач), Сиакам (9 + 11 подборов) - старт; Макконнелл (30 + 6 передач), Уокер (15), Топпин (11), Ферфи (2), Фримен (2).
Шарлотт: Миллер (26 + 5 потерь), Мицич (18 + 9 передач + 5 потерь), Коди Мартин (14), Грин (10), Ричардс (9 + 14 подборов) - старт; Вонг (9), Сет Карри (9), Джеффрис (8), Гибсон (6), Симпсон (4), Смит (0).
Атланта - Денвер 111:141
Атланта: Дэниелс (18 + 6 передач + 5 перехватов), Нэнс (16), Янг (15 + 10 передач), Рисаше (10), Капелла (9 + 10 подборов) - старт; Хантер (20), Оконгву (14 + 9 подборов), Бафкин (4), Крейчи (3), Мэтьюз (2), Родди (0).
Денвер: Йокич (48 + 14 подборов + 8 передач), Портер (26 + 7 подборов), К. Браун (17 + 8 подборов), Вестбрук (9 + 11 передач), Гордон (6 + 6 передач) - старт; Стротер (13), Пикетт (5), Тайсон (5), Джордан (4), Ннаджи (2), Уотерсон (2), Холл (2), Александер (2).
Майами - Кливленд 122:113
Майами Хирро (34 + 7 передач), Д. Робинсон (23), Батлер (18), Адебайо (16 + 13 подборов + 6 передач), Гайсмит (0) - старт; Розир (14 + 9 подборов), Смит (11), Гакес (4), Брайант (2), Лав (0).
Кливленд Гарленд (23), Митчелл (12), Уэйд (11 + 8 подборов), Аллен (6 + 7 подборов), Э. Мобли (4) - старт; Ньянг (15), Джером (14 + 6 передач), Леверт (13), Меррилл (10), Тор (5), Тайсон (0), Траверс (0).
Орландо - Финикс 115:110
Орландо: Саггс (26), Битадзе (21 + 16 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), да Силва (8), Картер (6) - старт; Энтони (14), М. Вагнер (10), Хьюстан (8), Блэк (8), Говард (6).
Финикс Букер (25 + 7 передач), Джонс (21 + 6 передач), Бил (18 + 5 потерь), О'Нил (16 + 7 подборов), Пламли (7 + 4 блок-шота) - старт; Аллен (13), Моррис (4), Игодаро (4), Бол (2), Окоги (0).
Вашингтон - Мемфис 112:140
Вашингтон: Валанчюнас (20 + 14 подборов), Кулибали (17), Шемпени (14 + 8 подборов + 5 перехватов), Пул (9), Керрингтон (7) - старт; Бэгли (20 + 7 подборов), Батлер (14 + 7 передач), Дэвис (9), Гилл (2).
Мемфис Джарен Джексон (21 + 4 блок-шота), Пиппен (14 + 12 передач), Смарт (13), Кларк (12 + 7 подборов), Уэллс (4) - старт; Альдама (19 + 7 подборов), Хафф (17), Спенсер (14), Ларевиа (9), Кончар (7 + 8 подборов), Каслтон (6), Кавамура (4).
Сан-Антонио - Нью-Орлеан 121:116
Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 10 подборов), Касл (22), Барнс (16), Шемпени (12), Пол (6 + 7 подборов + 10 передач) - старт; Бесси (16 + 12 подборов + 4 блок-шота), К. Джонсон (8), Васселл (7), Сохан (7), Коллинз (2).
Новый Орлеан Мерфи (25), Макколлум (19), Мюррей (18 + 11 передач), Мисси (18 + 14 подборов), Джонс (12) - старт; Бостон (17), Робинсон-Эрл (5), Кейн (2), Ривс (0), Джемисон (0).
Голден Стэйт - Миннесота 114:106
Голден Стэйт: Карри (30 + 8 передач), Хилд (27), Куминга (20 + 7 подборов), Пейтон II (8), Др. Грин (6 + 7 передач) - старт; Луни (12 + 9 подборов), Подземски (6), Андерсон (3), Муди (2), Уотерс (0).
Миннесота Эдвардс (27 + 6 передач + 6 потерь), Рэндл (14 + 11 подборов), Конли (12), Макдэниелс (9), Гобер (4 + 9 подборов) - старт; Александер-Уокер (19), Рид (10), Дивинченцо (8), Майнотт (3).
Сакраменто - Юта 141:97
Сакраменто: Фокс (21 + 9 передач), Сабонис (19 + 12 подборов + 6 передач), Дерозан (18), Монк (16), Мюррей (7) - старт; Хертер (26), Макдермотт (18), Маклафлин (6), Эллис (5), Джонс (3), О. Робинсон (2), Кроуфорд (0), Лэнь (0).
Юта Джордж (25 + 6 передач), Коллинз (19 + 7 подборов), Секстон (15), Кесслер (8 + 14 подборов + 4 блок-шота), Маркканен (8) - старт; Сенсабо (9), Джузенг (5), Юбэнкс (5), Филиповски (3), Коллиер (0), Поттер (0), Михайлюк (0).
Алексей Лень отдал 1 ассист и сделал 3 перехвата за 8:22 минут на паркете
Святослав Михайлюк сделал 1 результативную передачу за 10:34 минут на площадке
Клипперс - Хьюстон 106-117
Клипперс: Зубац (21 + 12 подборов), Портер (19 + 6 передач), Пауэлл (17), Данн (9 + 5 перехватов), Д. Джонс (2) - старт; Хайленд (22), Миллер (12), Джонс (4), Батюм (0).
Хьюстон Грин (31), Томпсон (22 + 8 подборов), Брукс (19 + 7 подборов), Смит (13 + 12 подборов), Шенгюн (11 + 10 подборов + 6 передач) - старт; А. Холидей (11), Тейт (6), Адамс (4), Шеппард (0).
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