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Кубок НБА: Милуоки одолел Атланту, Оклахома победила Хьюстон в полуфинале

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:55
Милуоки обыграл Атланту / Getty Images
Милуоки обыграл Атланту / Getty Images

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Лас-Вегасе были сыграны полуфинальные матчи внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации - Кубка НБА, по итогам которых определились финалисты.

Читай также: Кубок НБА: определились финалисты внутрисезонного турнира

Результаты матчей Кубка НБА за 14 декабря

Восток

Милуоки – Атланта 110:102 (26:28, 29:21, 27:34, 28:19)

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 14 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Лиллард (25 + 7 передач), Б. Лопес (16), Принс (6), Джексон (5 + 7 подборов) – старт; Портис (10 + 9 подборов), Грин (9), Миддлтон (6), Трент (1).

Атланта: Янг (35 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Джонсон (15 + 10 подборов), Дэниэлс (11 + 8 подборов), Капела (6 + 8 подборов + 4 блок-шота), Рисаше (2) – старт; Хантер (15 + 7 подборов), Богданович (10), Оконгву (8), Крейчи (0).

Запад

Оклахома-Сити – Хьюстон 111:96 (18:20, 23:22, 34:27, 36:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 8 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Хартенштайн (21 + 8 подборов), Джейлен Уильямс (20), Дорт (19 + 9 подборов), Уоллес (5) – старт; К. Уильямс (7), Джо (5), Митчелл (2), Уиггинс (0), Карузо (0).

Хьюстон: Смит (14), Брукс (14), Шенгюн (13 + 11 подборов), Грин (12), Ванвлит (8 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Томпсон (19 + 7 подборов), Исон (12), Адамс (4), А. Холидэй (0).

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