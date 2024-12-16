НБА: Даллас благодаря Дончичу перестрелял Голден Стэйт, Лейкерс обыграли Мемфис
В ночь на понедельник, 16 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 15 декабря
Индиана – Новый Орлеан 119:104 (31:28, 28:14, 40:38, 20:24)
Индиана: Сиакам (22), Халибертон (21 + 10 передач), Нембхард (17 + 7 передач + 5 потерь), Тернер (14 + 4 блок-шота), Матурин (8) – старт; Топпин (16), Уокер (8 + 9 подборов), Брайант (7), Макконнелл (6 + 8 передач), Ферфи (0).
Новый Орлеан: Мюррэй (19 + 7 подборов + 7 передач + 8 потерь), Джонс (19), Мерфи (16), Макколлум (15), Мисси (9 + 14 подборов) – старт; Бостон (20), Грин (6), Тайс (0), Кэйн (0).
Орландо – Нью-Йорк 91:100 (22:22, 19:29, 26:24, 24:25)
Орландо: да Силва (20), Саггс (9 + 8 передач), Битадзе (8 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (4), Картер (2) – старт; М. Вагнер (32), Энтони (4), Блэк (4), Айзек (3), Хьюстан (3), Джозеф (2), Ховард (0), Куин (0).
Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (22 + 22 подбора + 6 потерь), Бриджес (17), Харт (12 + 5 потерь), Ануноби (7) – старт; Макбрайд (7), Ачиува (4), Пэйн (0).
Вашингтон – Бостон 98:112 (23:34, 29:33, 20:24, 26:21)
Вашингтон: Пул (21 + 7 передач), Кулибали (19 + 6 передач), Сарр (14), Шэмпени (13 + 14 подборов), Кэррингтон (11 + 10 подборов) – старт; Батлер (7), Дэвис (5), Гилл (4), Валанчюнас (2), Бэгли (2), Болдуин (0).
Бостон: Тейтум (28 + 12 подборов), Уайт (15), Холидэй (12), Порзингис (11), Браун (11) – старт; Притчард (15 + 11 подборов + 6 передач), Хаузер (12 + 7 подборов), Корнет (7 + 11 подборов), Спрингер (1), Уолш (0), Тиллман (0), Кета (0).
Сан-Антонио – Миннесота 92:106 (19:28, 18:24, 33:24, 22:30)
Сан-Антонио: Вембаньяма (20 + 12 подборов + 7 блок-шотов), Сохан (17 + 15 подборов + 5 потерь), Барнс (17), Шэмпени (11), Пол (0 + 9 передач) – старт; Бэсси (8 + 7 подборов), Сиссоко (6), Уэсли (4), Васселл (4), Мамукелашвили (3), Касл (2), Брэнэм (0).
Миннесота: Эдвардс (26), Макдэниэлс (12 + 11 подборов), Рэндл (11), Гобер (10 + 9 подборов), Конли (9 + 8 передач) – старт; Александер-Уокер (17), Дивинченцо (7), Гарза (4), Рид (3 + 8 подборов), Диллингэм (3), Майнотт (2), Шэннон (2), Дозьер (0).
Финикс – Портленд 116:109 (33:21, 24:30, 26:28, 33:30)
Финикс: Букер (28), Дюрэнт (20 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (19), О'Нил (13), Нуркич (10 + 14 подборов + 5 потерь) – старт; Аллен (12), Моррис (4), Игодаро (4), Данн (4), Окоги (2), Пламли (0).
Портленд: Саймонс (20), Грант (17), Камара (14 + 7 подборов), Шарп (12), Клинган (10 + 9 подборов) – старт; Авдия (17 + 7 подборов), Р. Уильямс (8), Бэнтон (7), Уокер (2), Хендерсон (2).
Голден Стэйт – Даллас 133:143 (33:46, 41:35, 33:33, 26:29)
Голден Стэйт: Уиггинс (29), Карри (26 + 10 передач), Куминга (20 + 6 передач), Хилд (9), Луни (4 + 6 передач) – старт; Др. Грин (21 + 7 подборов), Уотерс (12), Джексон-Дэвис (5), Пэйтон II (4), Подземски (3), Спенсер (0).
Даллас: Дончич (45 + 11 подборов + 13 передач), Томпсон (29), Ирвинг (21 + 8 передач), Вашингтон (13), Лайвли (8 + 7 подборов) – старт; Граймс (14), Гэффорд (10 + 9 подборов), Проспер (3), Гортман (0), Пауэлл (0), Эдвардс (0), Динуидди (0).
Лейкерс – Мемфис 116:110 (30:20, 34:26, 22:31, 30:33)
Лейкерс: Дэвис (40 + 16 подборов), Ривз (19 + 8 передач), Джеймс (18 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хатимура (8), Кристи (7) – старт; Реддиш (8), Расселл (7), Кнехт (5), Винсент (3), Колоко (1).
Мемфис: Джарен Джексон (25), Морэнт (20 + 7 подборов + 6 передач + 7 потерь), Уэллс (8), Бэйн (7 + 7 подборов + 7 передач), Кларк (5) – старт; Иди (13 + 10 подборов), Кеннард (12), Смарт (7), Альдама (6), Хафф (3), Ларэвиа (2), Пиппен (2).
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