Вембаньяма установил уникальный рекорд в дебютном Рождественском матче
В рамках одного из пяти Рождественских матчей Нью-Йорк Никс переиграли Сан-Антонио Сперс, но сам лидер «шпор» Виктор Вембаньяма установил уникальный рекорд.
Французский центровой стал самым результативным игроком своего дебютного Рождественского матча, набрав 42 очка, среди которых 6 реализованных трехочковых, сделав 18 подборов и отдав 4 ассиста.
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Вембаньяма стал первым в истории игроком, которому удалось на Рождество набрать 40+ очков, реализовать 5+ трехочковых и сделать 15+ подборов.
В команде соперника 41 очко набрал Микал Бриджес. Впервые с 1961 игроки двух команд набрали 40+ очков в Рождественской игре.
В данные минуты продолжается еще один поединок. Даллас встречается с Миннесотой, счет 35:42 в пользу Тимбервулвз, продолжается вторая четверть.
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