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Баскетбол

Определилась символическая сборная Кубка НБА

От Милуоки в топ попали двое игроков.
Сегодня, 20:58
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символическую сборную Кубка НБА.

Напомним, турнир завершился 18 декабря победой Милуоки Бакс, которые в финале уверенно обыграли Оклахому Тандер.

Сразу два игрока команды победительницы вошли в символическую сборную - это Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард.

А компанию им составили Шей Гилджес-Александер (Оклахома), Альперен Шенгюн (Хьюстон) и Трэй Янг (Атланта).

Со всеми результатами Кубка НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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