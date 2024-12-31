НБА: Лень помог Сакраменто одолеть Даллас, Юта без Михайлюка уступила Денверу
В ночь на вторник, 31 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 30 декабря
Шарлотт – Чикаго 108:115 OT (24:15, 22:37, 25:21, 27:25, 10:17)
Шарлотт: Бриджес (31 + 12 подборов + 8 передач), Уильямс (20 + 12 подборов), Сет Карри (17), Грин (14), Мицич (7 + 7 передач) – старт; Джеффрис (6), Симпсон (6), Салон (3 + 8 подборов), Вонг (2), Ричардс (2), Диабате (0).
Чикаго: Уайт (23 + 10 подборов + 9 передач), Уильямс (17), Вучевич (16 + 13 подборов), Гидди (13 + 12 подборов + 6 передач), Филлипс (2) – старт; Крэйг (18), Смит (11), Терри (5), Болл (4), Хортон-Такер (4), Бузелис (2).
Вашингтон – Нью-Йорк 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)
Вашингтон: Брогдон (18 + 7 передач), Сарр (18), Кэррингтон (6), Кулибали (6 + 6 передач), Шэмпени (3 + 8 подборов) – старт; Валанчюнас (22 + 8 подборов), Кисперт (16), Кузма (9), Джордж (4), Батлер (2), Гилл (2), Дэвис (0), Болдуин (0), Вукчевич (0).
Нью-Йорк: Таунс (32 + 13 подборов), Харт (23 + 15 подборов + 10 передач), Брансон (18), Ануноби (18 + 8 подборов), Бриджес (13) – старт; Макбрайд (8 + 6 передач), Шэмет (6), Ачиува (5), Пэйн (3), Топпин (0), Симс (0), Райан (0), Колек (0).
Новый Орлеан – Клипперс 113:116 (37:31, 25:25, 28:31, 23:29)
Новый Орлеан: Макколлум (33), Джонс (18), Мерфи (18 + 6 передач), Мюррэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 перехватов), Мисси (12 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Грин (7), Тайс (6), Бостон (3), Хоукинс (3).
Клипперс: Пауэлл (35), Харден (27 + 7 потерь), Зубац (20 + 16 подборов), Д. Джонс (11), Данн (7 + 6 передач) – старт; Коффи (6), Портер (5), Батюм (3), Бамба (2).
Юта – Денвер 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34)
Юта: Секстон (22), Маркканен (17), Джузэнг (14), Кесслер (12 + 13 подборов), Джордж (7 + 6 передач) – старт; Кларксон (24), Коллиер (8), Уильямс (7), Сенсабо (5), Филиповски (5).
Денвер: Йокич (36 + 22 подбора + 11 передач), Портер (21), Дж. Мюррэй (20 + 10 передач), К. Браун (20), Уэстбрук (16 + 10 подборов + 10 передач) – старт; Уотсон (13), Стротер (4), Джордан (2), Тайсон (0).
Голден Стэйт – Кливленд 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)
Голден Стэйт: Джексон-Дэвис (16 + 16 подборов), Шредер (12), Карри (11), Уиггинс (11), Др. Грин (2 + 8 подборов) – старт; Муди (19), Куминга (18 + 10 подборов), Хилд (2), Пост (2), Уотерс (2), Сантос (0), Спенсер (0).
Кливленд: Гарлэнд (25 + 8 передач), Митчелл (23), Аллен (12 + 9 подборов), Уэйд (10 + 13 подборов), Э. Мобли (7 + 7 подборов + 6 потерь) – старт; Джером (10), Леверт (9), Меррилл (5), Ньянг (3), Струс (3), Тор (2), Портер (2), Томпсон (2), Тайсон (0).
Сакраменто – Даллас 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)
Сакраменто: Фокс (33 + 6 передач), Сабонис (17 + 16 подборов + 7 передач), Монк (14 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дерозан (14), Мюррэй (4) – старт; Лайлс (14), Эллис (7), Лень (4 + 8 подборов), Хертер (3), Кроуфорд (0), Джонс (0), Маклафлин (0), Джонс (0).
Даллас: Динуидди (30 + 6 передач), Вашингтон (28), Граймс (11 + 7 подборов), Харди (8), Гэффорд (8 + 5 блок-шотов) – старт; Уильямс (10), Гортман (5), Пауэлл (0), Эдвардс (0), Клебер (0), Проспер (0).
Портленд – Филадельфия 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)
Портленд: Саймонс (25), Авдия (17 + 7 подборов + 10 потерь), Шарп (12), Эйтон (12), Камара (12 + 10 подборов) – старт; Рит (9), Хендерсон (6 + 6 передач), Уокер (5), Клинган (3), Мюррэй (2), Макгауэнс (0), Рупер (0), Р. Уильямс (0).
Филадельфия: Эмбиид (37 + 9 подборов), Макси (23), Убре (15 + 8 перехватов), Джордж (9), Калеб Мартин (7) – старт; Ябуселе (16), Каунсил (7), Даутин (3), Джексон (3), Бона (2).
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