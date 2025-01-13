НБА: Михайлюк помог Юте обыграть Бруклин, Сакраменто продлил серию побед до семи
В ночь на понедельник, 13 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 12 января
Нью-Йорк – Милуоки 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)
Нью-Йорк: Брансон (44 + 6 передач), Таунс (30 + 18 подборов), Харт (11 + 11 подборов), Ануноби (11), Бриджес (6 + 6 передач) – старт; Пэйн (18), Райан (8), Макбрайд (6), Ачиува (4), Топпин (2), Хукпорти (0), Шэмет (0), Колек (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 13 подборов), Лиллард (22 + 6 потерь), Джексон (9), Б. Лопес (5), Принс (3) – старт; Миддлтон (16), Портис (8), Коннотон (8), Грин (6), Боучэмп (5), Райт (0), Роббинс (0), Умуде (0).
Даллас – Денвер 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)
Даллас: Томпсон (25), Динуидди (16 + 10 передач), Маршалл (16), Лайвли (14 + 8 передач), Вашингтон (8) – старт; Гэффорд (8), Клебер (6), Харди (5), Граймс (3), Проспер (0).
Денвер: Уэстбрук (21 + 10 подборов + 7 передач), Йокич (19 + 18 подборов + 9 передач), Дж. Мюррэй (17), Портер (13), К. Браун (8) – старт; Гордон (13), Уотсон (10), Джордан (6), Стротер (5).
Чикаго – Сакраменто 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 24:27)
Чикаго: Лавин (36 + 10 подборов), Вучевич (18 + 8 подборов), Болл (15), Гидди (12 + 11 подборов + 7 передач), Уильямс (8) – старт; Хортон-Такер (10), Смит (9), Бузелис (5), Филлипс (4), Терри (2).
Сакраменто: Фокс (26 + 9 подборов), Сабонис (22 + 16 подборов + 8 передач), Дерозан (21), Монк (18 + 8 подборов + 9 передач), Мюррэй (14) – старт; Эллис (8), Хертер (7), Лайлс (6 + 8 подборов), Картер (2).
Бостон – Новый Орлеан 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)
Бостон: Тейтум (38 + 11 подборов), Порзингис (19 + 11 подборов), Браун (16 + 8 подборов + 7 передач), Холидэй (8 + 6 передач), Уайт (6) – старт; Притчард (11), Хорфорд (11 + 7 подборов), Корнет (8 + 7 подборов), Хаузер (3).
Новый Орлеан: Мерфи (30 + 7 подборов), Мюррэй (26 + 9 подборов + 8 передач), Уильямсон (16 + 7 подборов + 5 перехватов), Макколлум (13), Мисси (7) – старт; Грин (10), Альварадо (9), Тайс (6), Хоукинс (2), Бостон (0).
Вашингтон – Оклахома-Сити 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)
Вашингтон: Пул (13 + 6 потерь), Кулибали (10), Сарр (10), Кузма (6), Кэррингтон (5 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Кисперт (17), Валанчюнас (11 + 8 подборов), Джордж (8), Батлер (6), Гилл (4), Болдуин (3), Шэмпени (2), Дэвис (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (17), Уоллес (14), Дорт (11), Хартенштайн (10 + 12 подборов) – старт; Уиггинс (23 + 9 подборов), К. Уильямс (10), Джейлин Уильямс (9 + 9 подборов), Джо (7), Карлсон (5), Дюкас (3).
Кливленд – Индиана 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)
Кливленд: Гарлэнд (20 + 7 передач), Митчелл (19), Э. Мобли (16 + 12 подборов), Аллен (11 + 9 подборов), Уэйд (3 + 9 подборов) – старт; Ньянг (7), Томпсон (4), Окоро (3), Струс (3), Меррилл (3), Леверт (2), Портер (2), Тайсон (0).
Индиана: Нембхард (19), Сиакам (18 + 9 подборов), Тернер (15 + 10 подборов), Матурин (12), Халибертон (2) – старт; Топпин (12), Брайант (11), Уокер (8 + 12 подборов), Макконнелл (6 + 8 передач), Шеппард (5), Ферфи (0).
Орландо – Филадельфия 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)
Орландо: Энтони (27), Банкеро (20 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Хьюстан (5), Битадзе (4), да Силва (0) – старт; Айзек (20 + 11 подборов), Блэк (17 + 6 передач), Куин (4), Картер (4), Джозеф (3).
Филадельфия: Макси (29 + 6 потерь), Джордж (25 + 10 подборов + 6 передач), Гордон (14), Убре (12), Ябуселе (8) – старт; Эдвардс (7), Джексон (4), Бона (0), Даутин (0), Каунсил (0).
Юта – Бруклин 112:111 OT (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)
Юта: Коллиер (23 + 7 подборов + 7 передач), Секстон (21), Юбэнкс (8 + 9 подборов), Поттер (5), Уильямс (5) – старт; Сенсабо (16), Михайлюк (16), Филиповски (12), Тшибве (3), Харклесс (3).
Бруклин: З. Уильямс (19), Симмонс (14 + 9 передач), Клэкстон (14 + 12 подборов), Джонсон (8), Клауни (0) – старт; Эвбуомван (22), Шарп (12), Мартин (11 + 9 подборов), Уилсон (7), Бикман (4).
Финикс – Шарлотт 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)
Финикс: Букер (30 + 8 передач), Дюрэнт (27 + 8 подборов), Данн (11), Джонс (3), Пламли (2) – старт; Бил (15 + 6 передач), Аллен (13), Игодаро (10), О'Нил (9).
Шарлотт: Болл (25 + 11 передач), Уильямс (24 + 16 подборов), Бриджес (21), Миллер (19 + 6 передач), Грин (2 + 7 подборов) – старт; Смит (8), Мицич (5), Коди Мартин (5), Ричардс (4), Салон (0).
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