НБА: Сакраменто с Ленем уступил Милуоки, Денвер одержал победу над Далласом
В ночь на среду, 15 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 14 января
Индиана – Кливленд 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)
Индиана: Сиакам (23 + 7 подборов), Матурин (19), Тернер (17), Нембхард (10 + 9 передач), Шеппард (7) – старт; Уокер (11), Топпин (10), Макконнелл (10 + 8 передач), Брайант (8), Деннис (2), Джонсон (0), Ферфи (0).
Кливленд: Митчелл (35 + 9 подборов), Гарлэнд (24 + 7 передач), Э. Мобли (22 + 13 подборов), Аллен (16 + 9 подборов), Уэйд (0) – старт; Струс (13), Ньянг (7), Леверт (7 + 7 передач), Меррилл (3), Окоро (0), Тайсон (0), Портер (0).
Филадельфия – Оклахома-Сити 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)
Филадельфия: Ябуселе (17 + 7 подборов), Каунсил (13 + 6 потерь), Гордон (10), Убре (8), Джексон (4 + 5 потерь) – старт; Эдвардс (25), Даутин (18), Бона (7), Нэнс (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 9 передач), Джейлен Уильямс (24 + 6 передач), Уоллес (18), Хартенштайн (9 + 16 подборов), Дорт (8) – старт; Джо (10), Уиггинс (6), Джейлин Уильямс (5), Карузо (3), Карлсон (3), Дюкас (0), К. Уильямс (0).
Атланта – Финикс 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)
Атланта: Янг (43 + 6 потерь), Крейчи (15 + 6 передач), Дэниэлс (9), Капела (3 + 8 подборов), Рисаше (2) – старт; Оконгву (22 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Богданович (9), Родди (0).
Финикс: Букер (35 + 5 потерь), Дюрант (31 + 9 подборов + 6 передач), Данн (14), Джонс (8 + 6 передач), Пламли (3) – старт; Бил (11), Аллен (9), Игодаро (4), О'Нил (2).
Чикаго – Новый Орлеан 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)
Чикаго: Лавин (25 + 7 подборов + 5 потерь), Уайт (22), Вучевич (22 + 15 подборов), Уильямс (8), Гидди (7 + 13 подборов + 12 передач) – старт; Смит (13), Болл (11 + 8 подборов + 6 передач), Бузелис (5), Филлипс (0), Терри (0), Хортон-Такер (0).
Новый Орлеан: Мерфи (32), Уильямсон (21 + 7 подборов + 9 передач), Мюррэй (15 + 7 подборов + 7 передач), Макколлум (8), Мисси (4 + 7 подборов) – старт; Альварадо (12), Хоукинс (9), Бостон (7), Грин (7), Тайс (4 + 7 подборов).
Милуоки – Сакраменто 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)
Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 11 подборов + 13 передач), Лиллард (24 + 7 передач), Б. Лопес (21), Принс (9), Джексон (2) – старт; Грин (16), Роллинз (10), Портис (8 + 9 подборов), Коннотон (5), Боучэмп (2), Ливингстон (0), Роббинс (0), Умуде (0).
Сакраменто: Дерозан (28), Фокс (20 + 11 подборов + 6 передач), Эллис (18), Сабонис (16 + 10 подборов + 9 передач), Мюррэй (11 + 7 подборов) – старт; Хертер (7), Лайлс (5), Картер (3), Маклафлин (3), Лень (2), Джонс (2), Джонс (0), Краудер (0).
Украинец Алексей Лень провел на площадке 9 минут 16 секунд, за которые набрал два очка, сделал одну передачу, совершил два подбора, один перехват, два блокшота при двух фолах и одной потере.
Даллас – Денвер 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)
Даллас: Ирвинг (11), Маршалл (11), Томпсон (8), Вашингтон (5 + 8 подборов), Лайвли (4) – старт; Гэффорд (13), Граймс (10), Клебер (10), Проспер (10), Динуидди (8), Харди (5), Уильямс (3), Пауэлл (1).
Денвер: Дж. Мюррэй (45 + 6 передач + 5 потерь), Портер (13), Йокич (10 + 14 подборов + 10 передач), Уэстбрук (9), К. Браун (6) – старт; Уотсон (9), Гордон (8), Джордан (8), Ннаджи (4), Пикетт (3), Стротер (3), Александер (0), Тайсон (0).
Портленд – Бруклин 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)
Портленд: Хендерсон (39 + 6 передач), Камара (23), Шарп (21), Саймонс (11), Эйтон (2 + 8 подборов) – старт; Бэнтон (10), Клинган (4 + 14 подборов), Мюррэй (4), Уокер (0), Минайя (0), Рит (0), Рупер (0).
Бруклин: К. Джонсон (24), Джонсон (20), Клауни (20), З. Уильямс (13 + 7 подборов), Симмонс (5 + 9 подборов + 11 передач) – старт; Уилсон (14), Расселл (13 + 9 передач), Эвбуомван (10), Шарп (8 + 7 подборов), Мартин (5), Уайтхэд (0), Бикман (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!