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Никто не застрахован: MVP НБА отреагировал на обмен Дончича в Лейкерс

Лидер Денвера впервые прокомментировал громкий переезд словенца.
Сегодня, 15:28
Лука Дончич и Никола Йокич / Getty Images
Лука Дончич и Никола Йокич / Getty Images

Серб Никола Йокич поделился соображениями о большом обмене между Далласом и Лейкерсом. В результате соглашения "озерники" получили Луку Дончича.

"Да, я знаю, что это бизнес. Но этого никто не ожидал, особенно он. В лиге никто не застрахован от такого.

В общем-то мне кажется, что он отлично справится. Он созданный для большой сцены игрок, хотя я считал, что у него будет что-то особенное в Далласе", – цитирует Йокича Sports Illustrated.

После трех сезонов в мадридском Реале Маверикс стали первым клубом Дончича за океаном. Словенский универсал провел в Техасе 6,5 лет.

К слову, накануне Сакраменто устроил обмен звездами с Чикаго и Сан-Антонио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Никола Йокич Лука Дончич

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