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НБА: Мемфис одолел Финикс, Нью-Йорк одержал победу над Индианой

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:18
Мемфис обыграл Финикс / Getty Images
Мемфис обыграл Финикс / Getty Images

В ночь на среду, 12 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 11 февраля

Филадельфия – Торонто 103:106 (18:26, 34:24, 29:34, 22:22)

Филадельфия: Эмбиид (27 + 12 подборов), Джордж (14), Убре (12 + 7 подборов), Эдвардс (9), Макси (5) – старт; Батлер (15), Граймс (13 + 7 подборов), Ябуселе (8), Каунсил (0).

Торонто: Барнс (33 + 10 подборов), Куикли (23), Дик (17), Агбаджи (11), Мобо (4) – старт; Шэд (6), Уолтер (5), О. Робинсон (4), Бэттл (3), Буше (0 + 8 подборов), Шомше (0).

Индиана – Нью-Йорк 115:128 (26:27, 34:41, 28:30, 27:30)

Индиана: Сиакам (24), Брайант (18 + 9 подборов), Халибертон (16 + 8 передач), Нембхард (8), Несмит (0) – старт; Матурин (18), Шеппард (12), Топпин (9), Макконнелл (7 + 6 передач), Уокер (3), Окафор (0), Ферфи (0).

Нью-Йорк: Таунс (40 + 12 подборов), Харт (30 + 10 подборов), Ачиува (9 + 12 подборов), Брансон (8 + 7 передач), Бриджес (6) – старт; Макбрайд (15), Шэмет (11), Пэйн (9 + 8 передач), Хукпорти (0), Райан (0), Колек (0).

Чикаго – Детройт 92:132 (18:34, 11:37, 30:34, 33:27)

Чикаго: Бузелис (12), Гидди (11), Досунму (8), Вучевич (8 + 7 подборов), Уайт (5) – старт; Джонс (8), Филлипс (7), Терри (6), Смит (5), Коллинз (5), Хертер (5), Уильямс (5), Хортон-Такер (4), Картер (3).

Детройт: Каннингем (20 + 7 передач), Харрис (18), Томпсон (16), Дюрен (4 + 11 подборов), Хардуэй (3) – старт; Бизли (24), Стюарт (14), Сассер (14), Фонтеккьо (8 + 10 подборов), Рид (5), Шредер (4), Холланд (2), Уотерс (0).

Финикс – Мемфис 112:119 (26:36, 30:32, 31:27, 25:24)

Финикс: Дюрант (34 + 5 блок-шотов), Бол (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Букер (17 + 9 передач), Джонс (11 + 9 передач), Ричардс (6) – старт; О'Нил (11), Аллен (9), Пламли (4), Вашингтон (2), Данн (0).

Мемфис: Морэнт (26 + 7 подборов + 6 передач), Бэйн (20 + 8 подборов), Джарен Джексон (17), Уэллс (8), Иди (4 + 9 подборов) – старт; Кларк (14 + 7 подборов), Альдама (14), В. Уильямс (7 + 9 подборов), Пиппен (6), Джексон (3), Кеннард (0).

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